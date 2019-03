'Sigo dispuesto a hablar, pero jamás lo haré bajo medidas de presión'

La polémica suscitada en los últimos días en el seno de la facultad de Medicina, con las reivindicaciones de los alumnos, y la respuesta del decano, Fracisco Javier García en la sintonía de la Cadena SER, vivió ayer un episodio más tras la manifestación convocada en los exteriores del centro universitario.

El decano bajó a hablar con los estudiantes para comentarles su parecer y, tal y como pueden escuchar en el siguiente audio, este fue el mensaje que lanzó García a los estudiantes allí apostados. Debajo del audio pueden leer al completo las palabras del máximo responsable de la facultad.

'Siempre que la delegación me ha pedido algo he estado escuchándoos, y atendiéndoos. He sido desde el principio sincero con el criterio que tengo sobre este asunto, y el criterio que tiene la facultad, pero nunca jamás me he separado para hablar y buscar una entente. Lo que ocurre es que vosotros, en este caso concreto, habéis planteado la situación, y que no haya otra intención.

‘Sigo dispuesto a hablar, pero nunca jamás lo haré bajo medidas de presión’. ‘Ni lo he hecho en mi vida, no lo haré a mis 58 años, que os quede claro’. ‘Me parece bien que respondáis de esta forma, yo a vuestra edad también lo hice, con otras circunstancias, y me parece saludable que lo hagáis, y lo escuchemos todos’.

Los estudiantes, por su parte, han emitido un comunicado titulado 'Quiero mis 72', en referencia al total de créditos a los que quieren seguir aspirando en cada matrícula anual. Este es, de manera íntegra.

'Como bien sabéis, el motivo que nos lleva a estar hoy aquí, concentrados en la Facultad de Medicina es la modificación de la nueva normativa de matrícula ligada a un plan de estudios nefasto e irrazonable. Es sin duda la gota que colma el vaso a un sinfín de problemas.

A partir del curso que viene entra en vigor esta modificación, que rebaja el límite de créditos de primera matrícula de 72 ECTS a 62 ECTS. Somos prácticamente la única facultad de Medicina de España que tiene asignaturas teóricas en 6o, mientras que en el resto de las facultades solo hay prácticas de hospital, TFG y ECOE. Esta sobrecarga lectiva nos pone en gran desventaja a la hora del tiempo que tenemos para preparar el examen MIR, 7 meses menos que el resto de los estudiantes de Medicina del estado español ya que hasta Marzo del 6o curso no terminamos dichas asignaturas.

Para poder sobrevivir a este incoherente plan de estudios (el cual es la base de nuestra problemática y luchamos por cambiar), nuestro mecanismo de supervivencia se ha basado en ir sobrecargando de asignaturas los cursos previos a 6o para así llegar a este último curso liberado, y en las mismas condiciones que el resto de nuestros compañeros y compañeras de facultades de Medicina de España que realizan el examen MIR. Con esta limitación a 62 ECTS hacer esto es IMPOSIBLE, ya que un curso completo son 60 ECTS.

Además, todo esto afecta a quien quiera irse de ERASMUS o SICUE, o a quienes vienen de traslado de otra facultad puesto que, si no les convalidan todas las asignaturas, estas se irán acumulando y acabarán sobrecargando aún más el 6o curso, lo cual queremos evitar. De la misma forma afecta al estudiantado de Odontología que quiera matricularse de más de 62 ECTS de primera matrícula.

¿Cómo empezó este cambio? En mayo de 2018 el ACSUCYL, la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León, recrimina a la facultad que “la normativa de matriculación origina un desorden en la progresividad de los estudios que puede comprometer el seguimiento lógico del plan de estudios”. Como respuesta a ello, Decanato decide cambiar la normativa de matriculación de primera matrícula de 72 ECTS a 62 ECTS.

Este cambio se aprueba en los respectivos órganos en junio de 2018 (Comisión de Docencia, Junta de Facultad y Consejo de Gobierno) coartando la participación del estudiantado. No se nos aportó la documentación necesaria y se nos impidió votar la modificación ya que alegaban que se trataba de cumplir normativa europea, lo cual es totalmente falso.

En este curso actual, los representantes estudiantiles hemos tenido varias reuniones con vicerrectorados y Decanato durante meses para solucionar el tema. En ellas propusimos que el límite de primera matrícula sea de 60 ECTS en el primer curso y 72 ECTS en el resto; lo cual impide terminar Medicina en menos de 6 años, cumpliendo así la normativa europea.

Estas reuniones eran completamente insatisfactorias...desde Decanato se negaban a aceptar nuestra propuesta. La única “solución” que nos daban para no estar 7 años en la facultad era sobrecargar aún más sexto haciendo una excepción en ese curso, eso no es una solución, es reírse de nosotros...es precisamente lo que queremos evitar.

Debido a la inminente entrada en vigor de la normativa el curso que viene y la negativa a solucionar el problema por parte de los órganos competentes...decidimos a principios de marzo reunirnos los y las estudiantes para solucionar el problema.

Recogemos 1074 firmas en tan solo 4 días de los 1409 alumnos que somos. Se las presentamos a Decanato en un último intento de solucionar el problema. Y la respuesta no cambia: se niegan a negociar nuestra propuesta. Además, el ACSUCYL nos responde que en ningún momento se exigió hacer este cambio de normativa, desmintiendo a Decanato.

Por todo ello, convocamos la concentración. Ayer nos reunimos de urgencia con los vicerrectorados de Docencia y Política Académica, y nos prometieron, de palabra, que van a revocar esta decisión en el Consejo de Gobierno de Abril. No obstante, no nos fiamos de las palabras, queremos un escrito (y repito, escrito) firmado por Rectorado en que se comprometa a que esto sea así. No vamos a parar de luchar hasta que nuestras reivindicaciones sean una realidad, estamos hartos y hartas de las mentiras y falsas promesas de la USal.

Por ello invitamos también al equipo rectoral para que se comprometa aquí delante del estudiantado y por escrito.

Sin embargo, los graves problemas que tenemos en la facultad no se solucionan solo con los 72 ECTS, necesitamos de forma urgente una modificación del Plan de Estudios que sea razonable y asumible, que libere 6o de asignaturas teóricas, que ponga asignaturas preclínicas como algunas anatomías y fisiologías en 1o y 2o, y no en 4o o 5o...y sobre todo no dejaremos de movernos hasta que se cuente con el estudiantado para realizar el nuevo Plan de Estudios, que se está haciendo de forma opaca. Se lo debemos a quienes vengan detrás de nosotros.

Además de la falta de recursos, dinero, profesorado (lo cual nos afirman desde Vicerrectorado que está en vías de solución), sobrecarga de estudiantes en el hospital, masificación de aulas, infraestructuras deficientes con techos que se caen, pago abusivo en Odontología de hasta 11000 euros en materiales sin ningún tipo de ayuda económica...

Muchas gracias a todas las personas que estáis aquí apoyando y especialmente a quienes lleváis meses luchando por esto. Por todo ello reclamamos un nuevo Plan de Estudios consensuado con el estudiantado y gritamos bien alto #QuieroMis72.