Jon Bautista se ha pasado por los micrófono de SER DEPORTIVOS GIPUZKOA para analizar su situación en la Real Sociedad.

-¿Cuántas vueltas le ha dado a la ocasión que falló contra el Levante?

Unas cuantas veces, la verdad. Pero hay que seguir trabajando para que la siguiente la pueda marcar. Fue una pena, porque el no haber tenido muchos minutos influye a la hora de terminar esa confianza. Con minutos y confianza cortaré esta mala racha y la siguiente ocasión la marcaré.

-¿Cómo lleva una temporada en la que espera jugar un poco más al ser su tercer año en Primera?

Es una situación difícil. Todos queremos jugar durante la temporada, es ya mi tercera temporada en Primera, pero no me vengo abajo. A veces es difícil, pero trato de trabajar para dar mi mejor versión. Los últimos no han sido los mejores partidos que he jugado. La gente lo ve y critica, pero trato de seguir a lo mío y sacar mi mejor versión.

-¿Es complicado ser delantero siendo un jugador de cantera en un club com la Real?

Claro que sí, se ve en todos los equipos y en todas las Ligas. Tanto el portero como el delantero son los protagonistas, a los que se les analiza más. A un portero por no parar o que le hagan gol, y aun delantero por no meter gol. Sé que yo tengo muchos ojos encima y es normal. Un delantero debe marcar las diferencias y hacer ganar al equipo. Desde Imanol no ha habido otro delantero de la cantera en el primera equipo, y es complicado, al no tener minutos y jugar de forma irregular. Para algunos no he demostrado ser jugador de Primera División, e intentaré callar bocas de buena manera metiendo goles

-¿Cómo lleva esa críticas?

Buen, bien. Las críticas siempre deben hacer que trates de sacar lo mejor de ti mismo, siempre que sean constructivas. Además veo que la diferencia entre la gente que critica y la que me apoya es abismal. Tengo muchos seguidores y gente que me apoya, y personas que saben lo que es ser delantero canterano. Estoy contento porque tengo más seguidores que críticos.

-Me sorprendió que hace unas semanas dijera que estab un poco bajo de confianza y moral...

Igual me expresé mal con aquellas declaraciones. Bajo de confianza no estoy, es más la sensación de que no te salen las cosas en los partidos y te vienes un poco abajo, pero un delantero debe demostrar jugar bien y meter goles. Y no hacerlo teniendo tan pocos minutos como tengo es difícil. Como le ocurre a todo el mundo, al no salir las cosas bien, hay momentos en los que te frustras. No te vienes abajo, pero cuesta un poco darle la vuelta. Estoy entrenando bien, con ganas e ilusión, y tendré minutos si trabajo bien.

-¿Cómo lleva que le veamos como el sucesor de Agirretxe?

Yo soy Jon Bautista, e Imanol era Agirretxe, somos jugadores diferentes. A él al principio también le costó jugar en el primer equipo y luego calló muchas bocas. Marcó muchos goles y fue el delantero de la casa, el ídolo de todos. Espero hacer la mitad de su trayectoria. Fue mi referente de pequeño y si consigo eso, estaré muy dsatisfecho y la afición estará contenta conmigo.

-¿No cree que meree jugar más viendo su estadísitca de goles y minutos jugados?

Por creer, pues sí. No te voy a engañar. Pero respeto todas las decisiones de los entrenadores que he tenido. Yo soy de la cantera, de aquí, no puedo exigir a nadie.

-Con Imanol Alguacil coincidió en el filial, ¿le decepciona que cuente tan poco con usted?



A ver, Imanol me conoce, es verdad, pero sabía que iba a ser difícil. El año pasado acabamos la temporada con él y también lo tuve difícil para jugar. Quieras o no tengo compañeros de Primera. Todos somos buenos y nos disputamos un puesto que es difícil. Me hubiera gustado como a todos jugar más. Habrá que seguir entrenando a tope para tener minutos.

-¿Se ha arrepentido alguna vez de no aceptado alguna propuesta que tuvo para salir cedido en el mercado de invierno?

Bueno, quieras o no, durante la temporada te vienen pensamientos de si hice bien o mal, pero eso ya ha pasado, ahora no hay vuelta atrás y hay que confiar en jugar más y entrenar lo mejor posible para conseguirlo.

-Si no cambia su situación en esta recta final, ¿se plantearía una cesión el próximo verano?

El siguiente año a ver cómo empieza y cómo va la pretemporada. A ver cómo me encuentro y ya elegiré una opción. Hay gente a mi alrededor que me ha dicho de salir para aprender y volver siendo mejor delantero y más hecho. Lo pensaré con mi gente, porque nunca hay que cerrarse puertas a nada.

-¿Se siente jugadpr de Primera División?

La gente siempre me ha dicho que lo más difícil no es llegar, sino mantenerse. Yo me estoy manteniendo, pero sin minutos es difícil que la gente confíe en ti y aguantar en Primera División. Habrá que tomar decisiones si sigue esto así, y ya se verá cómo viene el siguiente año.

-¿Entiende que se le estén dando tantas oportunidades a Sandro y a no a usted?

Bueno, soy un chico tranquilo, pero como a toda persona, sí fastidia. Tampoco me pongo de mala hostia. Me enfado por no poder ayudar al equipo. Trato de trabajar, darlo todo y hacerlo lo mejor posible en los entrenamientos y en los partidos.

-¿Y cómo ves lo que pasa con Sandro?

Es difícil, una situación mala. Psicológicamente tienes que estar preparado para soportar las risas y las críticas que te lleguen. Peroi a mí Sandro me deja flipado entrenando con el golpeo y los goles que mete, pero la suerte hace mucho. No la ha tenido hasta ahora pero no ha parado de intentarlo. Seguro que rompe la mala racha, y le da la vuelta para que lleguen todos los goles que deben venir.

-¿Se ve de titular en Valladolid si no se recupera a tiempo Willian José?

Yo siempre que no juegue Willian José me visualizo jugando, pero no lo decido yo. Estoy preparado por si me toca, y luego respetaré la decisión de Imanol.

-¿Se marca algún objetivo de aquí a final de temporada?

Prefiero el día a día, pero por marcarme alguno, meter un par de goles por ejemplo, estarí muy bien, porque vendrían bien tanto al equipo como a mí para romper mi mala racha.

-¿Tiene algun referente como delantero?

Siempre he sido de Agirretxe, era mi ídolo. Y en Forlan también me fijaba mucho. Y hoy en día me fijo en Luis Suarez, no se parece a mí, pero tiene muchas cosas que yo tengo que aprender. Y luego Willian José, para mí el mejor delantero de Europa en el juego de espalda, eso es algo en lo que yo fallo y tengo al mejor para aprender de él.

-¿Se ve compatible con Willian José en el césped?

Pues sí, perop jugaro con dos delanteros dicen que es de la vieja escuela. Ya he jugado con él y me han dicho qwue tenemos buena estadística cuando hemos jugado juntos. Somos diferentes, a él le gusta ir a por el balón y a mí me gusta ir al remate. Me gustaría, sí, pero hoy en día con el sistema que utilizamos, no creo que se vea mucho.

-No puedo resistirme a preguntárselo, ¿hubo algo con el Athletic aquel verano? Aclárelo.

Hombre, algo sí hubo. Pero estaba seguro de que quería quedarme en la Real. Y punto, no hay más.

-¿Qué le parece el debate abierto sobre si la Real debe apurar las opciones de Europa o aprovechar para planificar la temporada que viene?

Me parece un poco absurdo. Quedan muchos puntos y cualquiera puede pinchar y nosotros coger una nueva buena racha. Una temporada sin terminarla no la puede echar por la borda. Y si no entramos al final, pues nada, pero haremos todo lo posible por conseguirlo.