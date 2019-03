UGT pide una solución a las multas en la parada de autobús de San Sebastián

UGT ha pedido este miércoles al Ayuntamiento de San Sebastián y a la Diputación de Gipuzkoa que "se pongan de acuerdo" para solucionar el problema de las multas a los conductores de autobús de Euskotren por detenerse más de 2 minutos en la parada de cabecera de la línea Zumaia-Donostia.

El sindicato denunció el martes que los chóferes de esa línea reciben sanciones de entre 90 y 200 euros por detenerse en la parada de la calle Federico García Lorca, situada junto a la estación de autobuses, y que cuenta con la autorización de la institución foral.

UGT critica los argumentos dados por el Consistorio donostiarra, que afirma que los vehículos multados "son los que están estacionados en doble fila y dificultan la circulación" y que los autobuses "están cerrados y sin conductor".

En este sentido, el sindicato afirma que los conductores "no tienen la culpa" de que la parada elegida por la Diputación como inicio y final de la línea "no tenga el espacio suficiente para acoger a los vehículos" y considera que el Ayuntamiento de San Sebastián "no entiende" lo que supone una parada de cabecera, que es el lugar donde "los conductores aprovechan para ir a los servicios y donde se pueden producir los cambios de turno".

UGT ha censurado que "en lugar de abordar la situación con la Diputación o con la empresa adjudicataria" para buscar soluciones el Ayuntamiento haya optado por "multar a los chóferes".