La fiscalía pide anular la inhabilitación de Podemos a Rosana Alonso para ser candidata

El caso es parecido al que se dio hace unas semanas en La Rioja. La fiscalía ha pedido la nulidad del acuerdo del comité electoral de Podemos que inhabilitó a la secretaria general del partido en Cantabria, Rosana Alonso, y a otros dos dirigentes para presentarse a las primarias porque considera que no se cumplieron los garantías necesarias.

Así lo ha reclamado en el juicio por la demanda de los exdirigentes de Podemos Cantabria Rosana Alonso, David González y Belén Millán contra su partido por vulneración de sus derechos fundamentales que este miércoles ha quedado visto para sentencia.

En la vista han declarado el autor del informe del Comité de Salud y Seguridad Laboral de Podemos y uno de sus integrantes, que viajó a Cantabria para investigar las denuncias por acoso contra el entonces diputado regional José Ramón Blanco.

Ambos han reconocido que no se tomó declaración a los tres ex dirigentes para elaborar este informe, que en sus conclusiones recomendaba la inhabilitación de Alonso, González y Millán, por no actuar ante el supuesto acoso.

En ese informe se basó el comité electoral de Podemos para dejar fuera su candidatura del proceso de primarias, que fue paralizado de forma cautelar a consecuencia de la demanda.

La primera fecha del juicio fue pospuesta por la "casualidad", según la acusación, de que el abogado de Podemos manifestase su indisposición para acudir al tribunal. Entre medias, el partido decidía nombrar una candidata a dedo ante la "imposibilidad" de convocar unas primarias para elegir aspirante de cara a los próximos comicios regionales.