31 personas se han beneficiado de la Ley de Segunda Oportunidad

En Cantabria 31 personas en situación de sobreendeudamiento se han beneficiado ya de la Ley de Segundas Oportunidades. Nuestra región se sitúa en la última posición del ranking de casos solicitados por comunidad autónoma con el 0,4 % del total de la cuota de mercado y es que a pesar de que la Ley ya es bastante conocida no hay muchos abogados que estén apostando por ella. En Hoy por Hoy Cantabria hemos hablado con José Manuel Linares, una de las 31 personas arruinadas en Cantabria que se han acogido a esta opción.

Familias que avalaron a sus hijos para la compra de un piso, negocios embargados tras la crisis o cuentas bloqueadas por impagos de tarjetas de crédito o mini créditos, es el perfil de los particulares y autónomos que iniciaron los trámites para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad en esta comunidad.

José Manuel Linares montó un negocio junto a su mujer de aplicaciones web y no le fue bien. Fue acumulando mini créditos con cláusulas abusivas de 3000 a 5000 euros que comprometieron su solvencia económica. Después puso en marcha otra idea, abriendo junto a su hija y su yerno un gimnasio de electro estimulación. Tampoco fue una buena decisión. La deuda no hacía más que crecer y ya superaba los 100.000 euros. “Sin esta opción no tendría vida, no sabría por dónde tirar”, concluye Linares.

El procedimiento para acogerse a dicha ley se inicia con la solicitud de nombramiento de un mediador concursal, quien convoca a los acreedores y al deudor a fin de lograr un acuerdo extrajudicial de pagos. De no existir acuerdo, se tramita ante el juzgado competente un concurso consecutivo de acreedores que, de cumplirse con los requisitos legales, finalizará con la exoneración de las deudas y su posterior cancelación.

Existen una serie de pasos y requisitos para ser beneficiario de esta segunda oportunidad: ser particular o autónomo, no tener antecedentes penales, que la deuda sea inferior a 5 millones y no contar con concursos culpables anteriores.