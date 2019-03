Los partidos políticos de Cuéllar reconocen la necesidad de un auditorio

El Palacio Pedro I de Cuéllar se quedó pequeño para escuchar las distintas posturas que los representantes políticos de PP, PSOE, IU y Ciudadanos expusieron en la mesa redonda organizada por la Plataforma 'Por un teatro auditorio ya', respecto a la necesidad de un auditorio en Cuéllar. El primero en tomar la palabra fue el alcade de la localidad y representante del PP, Jesús García que hizo un repaso por las distintas instalaciones culturales que tiene Cuéllar y las actuaciones que el equipo de gobierno ha realizado desde que en 2007 llegarán al Consistorio, incluida la presentación a la Consejería de Cultura de una memoria para un proyecto de 7,5 millones de euros. Además García recordó que en un pleno municipal se aprobó la incorporación a los presupuestos de una partida de 8.000 euros para realizar una memoria al respecto.

El alcalde exprexó las dificultades de financiación que tiene un proyecto de estas características por lo que consideró que lo más importante en primer lugar es tener un estudio de costes y de financiación además de un plan de viabilidad para poder asumir los costes que después genera la instalación. "Las inversiones son caras hasta que se pagan y los valores residuales son importantes", apuntó. García se mostró de acuerdo en que Cuéllar necesita un espacio más amplio, pero también pidió que "no se tire por tierra lo que tenemos -refiriendose a la sala Alfonsa de la Torre, tenemos que sentirnos orgullosos de lo que tenemos, tiene 211 butacas, a pesar de las columnas". No obstante García terminó su primera intervención diciendo: "está claro que la Comarca de Cuéllar necesita un centro más amplio y de otras características y no tengo inconveniente en reunirnos con grupos políticos y asociaciones y que cada uno traslade lo que piensa que ese macrocentro debería acoger.

El representante socialista Carlos Fraile, recordó al público que desde el PSOE en las Cortes de Castilla y León presentaron a finales de agosto de 2018 una proposición no de ley donde solicitaban la necesidad de un auditorio para Cuéllar. "Ves que el dinero para otros municipios viene y a Cuéllar no, tenemos clara la necesidad y el compromiso y hay que definir la ubicación, las formas de financiación porque es innegable que el Ayuntamiento no puede caminar solo en este proyecto y necesitamos el apoyo de Diputación y Junta", apuntó Fraile. Además hizo referencia a que el hecho de no contar con un espacio digno impide que Cuéllar esté presente en la Red de Circuitos Escénicos.

La candidata de Izquierda Unida, Montserrat Sanz, apeló al compromiso de los grupos políticos que obtengan representación en el Ayuntamiento tras las próximas elecciones del 26 de mayo. "Todos creemos en esa necesidad y lo más importante es creernos que lo necesitamos", expresaba Sanz. "De aquí tiene que salir el compromiso real de que el próximo Ayuntamiento que se forme, los partidos que allí estemos nos comprometamos a crear un grupo de trabajo con los representantes de la plataforma de Cuéllar y Comarca. Lo importante es crear el grupo de trabajo para discutir las bases con el fin siempre puesto en conseguir este espacio", añadío. Respecto a la financiación, consideró que también es importante y que habría que estudiar vías como la Diputación Provincial, la Junta, el Estado e incluso ayudas europeas.

Por último el representante de Ciudadanos, David de las Heras, planteó que para conseguir un auditorio para Cuéllar primero es necesario poder entrar en la Red de Circuitos Escénicos lo que supondría un pilar importante a su jucio para lograr el objetivo final. Además consideró que el Ayuntamiento solo no es solvente para realizar grandes proyectos, primero habría que buscar la financiación. No obstante también recordó que Cuéllar tiene otros problemas como la necesidad de suelo industrial porque si no "Cuéllar se queda solo".

Desde el público se lanzaron varios planteamientos. El director de los grupos de teatro Mirmidones y Tempus Gaudi, Ángel Gómez, apeló a la habilidad política para buscar la finaciación y sortear los obstáculos e instó a los representantes a 'sacar los colores' a la Junta, porque según manifestó, Cuéllar es el único municipio con menos de 3.000 habitantes en la Comunidad que no tiene un auditorio. El profesor de la Escuela Municipal de Música, Alfredo Ramos, reflexionó sobre el beneficio económico y social que supondría para Cuéllar y para la Comarca contar con esta instalación y la dinamización que supondría para paliar la despoblación que desde hace tiempo afecta al medio rural. La actriz Nuria Aguado, expusó la necesidad del proyecto no solo culturalmente sino también como creador de empleo. "Es un sitio donde se mueve dinero, se hacen negocios, buscamos un sitio que podamos vivirlo, habitarlo, que haya gente porque ahora no cabemos y Cuéllar se está muriendo", explicó Aguado.

En cuanto a los lugares donde se podría ubicar. García consideró que el mejor espacio podrían ser las conocidas Casas de los Maestros con una superficie de 2.500 metros cuadrados, mientras que la iglesia de San Francisco no considera que sería un espacio adecuado para esto. Carlos Fraile también habló de estos espacios y sumó otros lugares como la parcela municipal ubicada junto al parque de la Huerta del Duque, y no descartó la adquisición o permuta de otros espacios e inclusó lanzó la opción de diálogo con los propietarios del cine Ideal. Montserrat Sanz valoró que San Francisco no sería un espacio viable y apeló a la necesidad de estudiar los espacios que menos gastos supongan para el proyecto y que permitan albergar otras instalaciones como la Escuela de Música.