Presidencia retoma la consulta sobre el tren en Tafalla

El Departamento de Presidencia del Gobierno de Navarra sigue adelante con la tramitación de la consulta popular sobre el tren que ha solicitado el Ayuntamiento de Tafalla. Desde el consistorio se señala que la documentación se remitió de forma errónea a Administración Local y que ha emitido un informe negativo, pero se ha comprobado que este asunto no es de su competencia. Pedro Leralta, portavoz del equipo de gobierno municipal apunta que "vimos que esto no procedía porque el Gobierno de Navarra no tiene que entrar en el fondo del asunto, tiene que pedirnos la documentación y remitirla al gobierno del Estado. Han reconocido el error y nos han remitido otro expediente en el que señalan que no corresponde a esa Dirección acceder o no la petición".

En esta situación, el Departamento de Presidencia ha asumido la responsabilidad y según Leralta "se les envió la documentación y el informe tiene que estar ya en Madrid o a punto de llegar".

El Ayuntamiento de Tafalla recuerda que la petición de consulta popular no plantea ninguna fecha para su celebración y son conscientes de que se puede retrasar porque hemos entrado en período electoral.