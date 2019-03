La cocinera torreña de Winston Churchill inspira la nueva novela de Manuel Martínez

El escritor Manuel Martínez ha sido reconocido con el premio de poesía Jorge Manrique por una publicación enviada expresamente. Lo suyo, no obstante, reconoce, su fuerte, no es la poesía sino la prosa. Ya casi no quedan ejemplares de su última publicación De brujas, curanderas, sanadores y otras yerbas.

Martínez ya está embarcado en otra aventura, que tiene como protagonista a una mujer de Torreperogil, Manuela, que en los años 60 tuvo que emigrar como tantas otras familias de esta zona. Lo especial de Manuela es que sirvió en Inglaterra, en la casa de los Churchill.