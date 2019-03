Un xiquet consentit

Una part de la festa fallera està comportant-se com els xiquets consentits que han tingut tot sense cap esforç i quan creixen i es fan grans no són capaços d'acceptar un no, una crítica o qualsevol frustració. Durant anys s'ha deixat que la festa fallera fera i desfera sense cap control. Ara toca regular això. Perquè és una festa patrimoni de la humanitat. Perquè és una capital que no pot parar-se vint dies. Perquè podem morir d'èxit si algú no impedeix que la ciutat s'òmpliga de merda i faça olor de pixum perquè grans comissions fan negoci any rere any i no podem demanar que altres netegen mentres eixes comissions guanyen i es queixen que l'ajuntament no neteja prou, no cura l'incivisme i no els deixa fer espectacles que conten milers de persones per raons de seguretat. Jo personalment ho tindria molt clar: mà dura. Sancions i limitacions. No poden beneficiar-se soles i no posar de la seua part per a fer negoci.