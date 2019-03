El peligro de las nuevas tecnologías

Casi el 90% de los menores tiene consola a partir de 8 años. Y casi el 95% cuenta con un ordenador o tablet a partir de 9 . El uso de las tecnologías empieza ya tan pronto que el acceso a la información que tienen a edades tempranas se nos ha ido de las manos.

No solo tienen ya adicción al móvil, al ordenador, como los mayores. Es que se enfrentan a todo tipo de información que no saben procesar, que no entienden y que luego pueden aplicar en su día a día de forma muy peligrosa.

Ayer hablábamos de menores que han violado a una compañera de clase. Hoy, con el estudio que ha presentado la Diputación de Valencia sobre " el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en menores " nos queda clara la radiografía de la sociedad que tenemos y de los graves problemas que todavía no se han llegado a afrontar. Sobre todo por parte de los padres y las familias.