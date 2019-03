Aznar responde a VOX: "A mí, mirándome a la cara, nadie me habla de una derechita cobarde"

"A mí, mirándome a la cara, nadie me habla de una derechita cobarde porque a mí no me aguantan la mirada" Así ha contestado el expresidente del Gobierno José María Aznar a Vox en un acto de precampaña electoral en Valencia.

También en alusión a una de las propuestas de Vox, Aznar ha afirmado que "hay que mirar bien lo que se dice, hay que tener bien la cabeza" porque, en su opinión, "si se divide, se pierde y, si se une, se gana, y en España hoy no se trata de repartir armar sino de juntar votos".

Asimismo, el expresidente del Gobierno ha hecho una llamada a la responsabilidad del votante de centro-derecha para que vote al PP y "nada más que al PP",insiste. "La tarea de la generación joven de hoy es garantizar el legado constitucional, el de la transición. No debemos enfrentarnos", afirma.

Respecto a Cataluña, Aznar ha declarado: "Un gobierno fuerte, nacional, con sentido constitucional e histórico, la primera obligación que tiene es inhabilitar el golpe de estado que no ha parado de darse", explica "poner fin al desafío y la chulería de esa pandilla de incompetentes que con los que gobiernan en Cataluña", añade. El expresidente considera que si un país no afronta "un golpe de estado ese país tiene que mirar con preocupación su futuro".

Aznar ha afirmado durante el acto que se siente identificado con Pablo Casado, pese a quien le pese, considera que es un "líder formidable". "Este es el PP con el que ha trabajado y con el que me identifico", destacaba. El expresidente insiste en que son unas elecciones generales existenciales con el futuro del país porque está en juego cuestiones básicas, como el legado de la transición democrática y la continuidad del sistema constitucional que según dice han traído los mejores años de estabilidad y seguridad del país.

"Ese legado esta puesto en riesgo por los que han gobernado y siguen gobernando España ahora como la izquierda del PSOE, porque no es constitucionalmente fiable, por los 'podemitas chavistas' y por los 'cachorros de ETA' que todavía no han pedido perdón", afirma Anzar.

José María Aznar ha presidido junto con la candidata popular a la Presidencia de la Generalitat, Isabel Bonig y la candidata a la alcaldía de Valencia, María José Català un acto en el auditorio del complejo de la Petixina de Valencia.

Aznar sobre la Comunitat Valenciana

El expresidente José María Aznar señala que la Comunitat Valenciana es fundamental en el proyecto de España, y con el PP no habrá más manipulaciones culturales y educativas. Esta tierra aseguró Aznar no será un barrio secundario del nacionalismo catalán.

Por su parte, la candidata a la presidencia de la Generalitat señaló que la Comunitat Valenciana le debe mucho a Aznar. Bonis señala que "ya ha pedido perdón por los errores del pasado pero que no va a pedir perdón por ser del PP". Bonig reiteró que el gobierno de la Nau es el gobierno de la confrontación y que su propuesta ofrece esperanza e igualdad de oportunidades para todos.

Además, asegura que apuesta por la bajada de impuestos, la libertad económica y la educativa.

Por su parte, la candidata del PP a la Alcaldía de València, Maria jose catala, asegura que estamos asistiendo a un momento importante para el PP porque defienden sus propios valores. Català considera que es hora de defender a Valencia y liberarla de las imposiciones del centralismo y la mala gestión.

Català afirma que cuentan con un proyecto basado en la responsabilidad, seguridad, y garantía de la unidad de España. Sostiene la candidata que el PP es el mejor partido de centro-derecha de nuestro país y no otros.