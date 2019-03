El 'Verso Suelto' de Aurelio López de Hita

Durante el último año de 2018, la administración central y las 17 administraciones regionales promulgaron un total de 859 normas de cumplimiento obligatorio, en forma de decretos o leyes que ocuparon más de un millón de páginas en los diferentes boletines oficiales. Es evidente que tal masa normativa es incomprensible, de conocimiento difícil y, en muchos casos, de coordinación imposible debido a que sus contradicciones plantean serios problemas para la unidad de mercado. Hay fabricantes que tienen que adaptar sus productos a las diferentes especificaciones de cada autonomía, en matices irrelevantes, que no contribuyen en nada a la calidad de lo fabricado. Es solo una muestra de hasta dónde puede llegar el deseo de protagonismo normativo que no solo no tiene en cuenta la realidad social y económica, sino que la distorsiona y la subordina al servicio de intereses políticos que, en lugar de ayudar todo lo que consiguen, es estorbar.

