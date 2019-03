Eteki: "Hay muchas ganas de jugar ante el Rayo"

El Almería tiene que volver a ganar y esta jornada no tiene solo la motivación de sumar para acercarse a la permanencia matemática y al Play Off, sino que el vestuario espera resarcirse de la derrota frente al Rayo Majadahonda en la primera vuelta, cuando los rojiblancos cayeron por un contundente 2-0. Yan Eteki, el pulmón del equipo en el centro del campo, reconoció en rueda de prensa que es un choque marcado en el rojo: “Tenemos muchas ganas de medirnos al Rayo Majadahonda, porque hicimos uno de nuestros peores partidos. No supimos manejar los tiempos y queremos resarcirnos de forma especial delante de nuestra afición”.

El objetivo

Sigue pensado solo en la permanencia, porque todo lo que sea mirar más allá puede despistar. Eteki no cree que los compañeros vayan a dejarse ir cuando se salven matemáticamente, ya que la barrera o el sueño del Play Off no estará tan lejos: “Llevamos todo el año trabajando al mismo nivel y no veo a nadie relajado. El objetivo es la permanencia, pero pienso que si pasamos esa barrera de los cincuenta habrá que tener más ganas de poder alcanzar más retos. Primero hablamos del Rayo”. Mallorca y Cádiz han dado un paso en las últimas jornadas para acercarse a las posiciones de ascenso, mientras que el Sporting viene apretando por detrás. La lucha continúa abierta, tanto que Yan Eteki confirma que no van a renunciar a nada: “Quedan muchos puntos, pero no podemos despistarnos y la tranquilidad son los 50 puntos. A partir de ahí ya hablaremos de otras cosas”.

El problema

La falta de puntería ante Sporting, Granada y Deportivo no permitieron sumar victorias, ya que el Almería completó actuaciones notables. El centrocampista camerunés apunta que actualmente es uno de sus puntos débiles: “Hemos jugado fenomenal, pero faltó gol. Delante había rivales de gran potencial y por pequeños detalles no hemos alcanzado más victorias”. Precisamente Eteki ha intentado corregir los problemas con las cartulinas amarillas. Ahora tiene 14, a una de cumplir el tercer ciclo, pero “he puesto de mi parte para que me amonesten menos, aunque también los árbitros han sido menos duros conmigo. No es algo que me preocupe, voy al 200%”.

Rayo Majadahonda

Un recién ascendido que tiene la permanencia en su mano. Ganaron 4-0 al Numancia y visitan el Mediterráneo con cierto margen sobre la zona de descenso. Yan Eteki refleja lo que Fran Fernández les ha comentado en las charlas: “Es un rival que practica un fútbol alegre, con un estilo de juego marcado. Salen a por los partidos, seguro que no optan por salir a encerrarse”.