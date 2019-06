Escudarse en los técnicos

Cada vez son más las ciudadanos escandalizados por las grandes torres de alta tensión que quiere poner Red Eléctrica, para llevar la energía de la futura Central Hidroeléctrica Chira-Soria, que promueve el Cabildo de Gran Canaria, en una de las pocas zonas vírgenes de Gran Canaria. Los que han visto las infografías no salen de su asombro.

Nadie entiende como no se hace en Gran Canaria por ejemplo, lo mismo que se ha decidido en el Parque Nacional de Timanfaya de Lanzarote. Allí se pretendía por la misma empresa hacer lo mismo y no se les ha permitido. Toda la red será soterrada, los cables, los residuos, el agua, las telecomunicaciones, todo bajo tierra y por el mismo conducto. Es lo razonable. Pues por qué no en el Macizo de Tauro. El proyecto de Teleférico al Roque Nublo, no tenía ni la mitad de impacto siendo impactante sobre el territorio. No cabe duda.

Antonio Morales ha vuelto a insistir ayer aquí en la Ser que el estaría por soterrar, pero se escuda en los técnicos para decir, que se hará lo que digan los técnicos. Pero el cabildo y los órganos del paisaje de Gran Canaria tendrán qué decir algo, digo yo. ¿Y qué técnicos?, porque todos no piensan lo mismo, según el presidente ha dicho.

En general los políticos suelen refugiarse en los técnicos, en cualquier administración, hace poco lo decía en el sur cuando no salen o salían las licencias turísticas. Vamos, esto no es solo una decisión técnica. Existen varias soluciones que la propia empresa reconoce, entre ellas soterrar. Esconder esos cables por el barrando de Arguineguín, entre las alternativas, para no terminar haciendo un mirador de torretas por una zona virgen, en una isla que apuesta por un Parque Nacional, es un sin sentido o por lo menos lo parece.

Una cosa es que todos queramos la Central de renovables, de energía limpia que será Chira-Soria y otra bien distinta es dejando una huella brutal sobre un territorio magnífico, que se ve desde buena parte del sur y hasta ahora sin tocar de Gran Canaria.

Todas las excusas para no soterrar los cables de alta tensión dadas hasta ahora, no parecen definitivas para no hacerlo, si aparece alguna extraordinaria que lo impida, habría que escucharla, pero por ahora no es el caso.

Las empresas suelen tomar las decisiones más baratas o cómodas ante este tipo de inversiones. Pero los políticos están para poner sobre la mesa, lo más conveniente y priorizar lo que es mejor. Por tanto el Cabildo, su gobierno que preside Antonio Morales, pero también los grupos de la oposición que salvo alguna excepción y tras la llamada de la Ser, no se han posicionado, deberían decir que quieren y si va a presentar alegaciones al proyecto.

Estar contra el tendido eléctrico aéreo por Tauro y resto de esa belleza natural que tanto apreciaban los primeros canarios, no es estar contra las renovables, es justo lo contrario, es estar a favor.