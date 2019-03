Una medalla para lavar la mala conciencia de Villa Maya

Días atrás le pregunté a Francisco de la Torre por su escasa capacidad de autocrítica. Y su respuesta fue recitarme un listado de sus aciertos. O sea, De la Torre en estado puro. Le insistí, a ver si hacía mella lo de la autocrítica. Pero no hubo manera: otro listado de aciertos.

Realmente el alcalde de Málaga puede presumir de un buen número de aciertos notables. Sin duda su balance, bien es verdad que después de dos décadas, tendrá muchas luces; pero, ojo, también habrá sombras. Y a éstas se ha sumado el derribo de Villa Maya de un modo lamentable.

Sobre este derribo, De la Torre podría haber dicho: lo admito, ha sido un error fatídico, yo no valoré el caso correctamente. Pero, claro, esto supondría hacer autocrítica. Y eso sí que no. De ahí que haya optado por decir que él no lo sabía. Y esto es sencillamente falso.

De la Torre sí lo sabía. Ysabel Torralbo le había escrito, pero además se lo había comentado en dos ocasiones.

De la Torre ahora enfatiza que lo que importa es reconocer la figura de Porfirio Smerdou con una medalla a título póstumo y una placa donde Villa Maya. Pero no, señor alcalde, lo que importa no es la medalla y la placa. Eso es para lavar la mala conciencia. Lo que importa es que en una ciudad no se derribe el patrimonio histórico inadvertidamente; lo que importa es actuar a tiempo; y lo que importa es decir la verdad a los ciudadanos.

Y ninguna de las tres cosas ha sucedido.