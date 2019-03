UDEA busca el liderato en Melilla

Javier Nieto, técnico de CAM Enrique Soler, señaló en la previa del partido del sábado ante UDEA Algeciras que será un partido muy parecido al de la primera vuelta. "Se decidirá por detalles, y somos favoritos por jugar en casa, no por ser mejor equipo que no lo somos" y vaticina en un encuentro de pocas diferencias. "Estamos muy igualados, somos dos excelentes plantillas y estamos hechos para subir a la LEB Plata los dos".

"El que salga vivo de este partido podría ser campeón de grupo", afirmó Nieto que entiende la salida de los norteamericanos de Basket Benahavís ante las pocas posibilidades que tienen de entrar en esa Final Four.

LA ULB, A COÍN

Vicente González, técnico de la Unión Linense de Baloncesto, analizó la visita del sábado a las 18.30 horas a Coín donde el conjunto linense buscará levantarse tras la dura derrota en casa ante Marbella. "Fue un querer y no poder" afirmaba su entrenador que acusó en exceso las bajas de Banys y Balastegui algo que les provocó un contundente tropiezo frente a los marbellíes.

Banys se probará en el entrenamiento de este jueves y Balastegui seguirá baja al menos una jornada más para el viaje a Coín de este sábado donde la ULB quiere repetir el triunfo que cosechó en el primer partido de esta segunda fase. "Es un equipo con jugadores con experiencia en LEB y EBA y hace varios años logró ascender aunque no lo confirmase por motivos económicos", destacaba el entrenador que entiende que el partido tendrá atractivos pese a no contar para el pase a la Final Four.