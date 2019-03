Vuelve a escuchar el programa de deportes de Radio Alicante, dirigido por Pedro Vera.

Pol Bueso se sinceró y habló de su situación actual en el Hércules tras no contar, en los últimos dos meses, para Planagumà. "Ahora ya no entreno para ser titular sino para ir convocado. Es un año para analizar y pensar. Ya me conocéis, trabajo duro y entreno para dar lo mejor", aseveró el castellonense. Escucha sus declaraciones en nuestro podcast.

El técnico herculano, Lluís Planaguma, analizó al rival, habló de la necesidad de mejorar y cerrar los partidos, y del ambiente que se va a encontrar la primera plantilla en Castalia, muy similar a un partido de playoff.

Chechu Flores sigue siendo seria duda para el partido del sábado. Mientras que Planagumà confesó que no ha hablado con Adrián Jiménez, sustituto de Nani en la banda izquierda.

El presidente de Castellón, Vicente Montesinos, pide a los aficionados que "el partido del sábado sea una fiesta del fútbol" y que "no vuelvan a ocurrir los incidentes acaecidos en la primera vuelta del campeonato".

En esos mismos términos, habló el presidente de las peñas del CD Castellón, Alberto Aicart.

Mientras que el Hércules todavía no ha vendido las 220 localidades facilitada por el club de la Plana.