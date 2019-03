Como se venía anunciando desde hace meses el impacto de las jubilaciones anticipadas en la plantilla de la Policía Local de Aranda se ha trasladado ya a la prestación de este servicio. Y es que la merma de efectivos ha dejado a este cuerpo de seguridad únicamente con 18 policías operativos para llevar a cabo los turnos de trabajo diarios y de fin de semana, lo que ha obligado a buscar una fórmula para no dejar ninguno de estos periodos de trabajo sin cubrir.

La medida consensuada con los sindicatos y aprobada por los grupos políticos en comisión de Personal ha sido disminuir un agente cada turno de trabajo, que a diario estará compuestos por tres mientras que serán cuatro durante los turnos del fin de semana. Se trata de un policía menos por turno con respecto a lo establecido hasta ahora.

El acuerdo incluye también el compromiso de la plantilla de no solapar vacaciones durante los diez u once meses que faltan hasta que comiencen a incorporarse los nuevos agentes procedentes de los últimos procesos de selección.

Aunque estas medidas están en marcha desde principios del mes de marzo las compensaciones económicas pactadas como contraprestación no pueden aplicarse hasta que no se aprueben los remanentes con los que habrá que cubrir estas cantidades que no están contempladas en el presupuesto prorrogado de 2018 al tratarse de un compromiso económico recién acordado.