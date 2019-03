Cargas y un detenido en la concentración de Alcoa ante el Congreso

Los trabajadores de las factorías de Alcoa en Avilés, Coruña y San Cibrao (Lugo) han protagonizado este jueves una tensa concentración a las puertas del Congreso de los Diputados, para reclamar la intervención de la clase política ante la amenaza de cierre cada vez más firme debido al agotamiento de los plazos sin que por el momento haya una salida válida para las plantas afectadas. Los sindicatos destacan que no hay inversor interesado ni tampoco garantías de que el estatuto de consumidores electrointensivos vaya a recoger finalmente las medidas que garanticen la supervivencia del sector.

Durante la protesta se han producido empujones entre policías y trabajadores, se ha sobrepasado el cordón policial y varias personas han acabado reducidas en el suelo por parte de los agentes y el derribo de vallas. Una de ellas ha sido detenida.

En ese momento se encontraban en la manifestación varios diputados de Unidos Podemos, que han tratado de mediar con los agentes, registrándose entonces momentos de tensión. Uno de los policías se ha llegado a encarar con Antón Gómez-Reino, diputado del grupo confederal.

Entre las personas a las que los agentes han reducido en el suelo se encontraba el secretario general de Industria de CC.OO., Agustín Martín, al que el diputado de Podemos Rafa Mayoral y el candidato de IU por Madrid Enrique Santiago se han llevado para evitar su detención.

"No somos ultras, somos trabajadores que quieren empleo", ha apuntado el propio Martín, al tiempo que ha advertido de que, sin solución, los partidos "no tendrán una campaña electoral tranquila". "No se puede permitir la represión en una movilización de trabajadores. Golpear al secretario de Industria de UGT. Esto es indigno de un Gobierno socialista", ha añadido, por su parte, el secretario CCOO de Industria en Galicia, Víctor Leda.