El PSOE cree que la alcaldesa debió someter los sueldos del bipartito al pleno

El portavoz del PSOE, Olegario Ramón considera un hurto que el ayuntamiento haya dado carpetazo a la compensación de los sueldos pendientes del bipartito sin la aprobación en pleno.

Fue el tesorero en la comisión de Hacienda a preguntas de los interesados quien este miércoles expresó que el acuerdo de la Junta de Gobierno en válido y firme, una cuestión que, según Ramón, debió ser sometida a la voluntad del pleno por parte de la alcaldesa para permitir que la ciudadanía conociese la situación.

Y no sólo eso, Ramón se pregunta por qué la alcaldesa dejó en manos de la Junta de Gobierno una decisión que no responde a un interés de la ciudadanía sino que perseguía objetivos que no se cumplieron en clara referencia a lograr el respaldo o, al menos la abstención de USE-Bierzo, antiguos miembros del bipartito, en los presupuesto que, finalmente, no salieron adelante el pasado mes de agosto