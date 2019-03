CSIF lamenta la 'dejadez' de la Junta para renovar contratos de las brigadas

El sindicato CSIF lamenta la falta de previsión de la Junta a la hora de mantener al día los contratos de los efectivos contra incendios lo que hace que varias brigadas helitransportadas de la provincia hayan dejado el operativo el pasado domingo sin contar con recambio.

Es lo que sucedía ayer en el incendio declarado en Páramo del Sil donde los dos helicópteros de Junta actuaron si su correspondiente brigada helitransportada, es decir, la cuadrilla terrestre que complementa las tareas de extinción de las aeronaves. La situación provocó el malestar de los 2 helicópteros del Ministerio que acudieron también al fuego y que mostraron a través de diversos tuits en las que remarcaban que es necesaria siempre la presencia de los efectivos terrestres y lo ilógico de no contar con los efectivos ahora que la situación meteorológica favorece la propagación de incendios.

Desde CSIF lamentan que la situación se repita, una y otra vez, cuando el operativo no está en nivel de máximo riesgo, y a pesar de que las condiciones ambientales recomiendan lo contrario dado que no llueve prácticamente nada desde el pasado mes de diciembre. Para el responsable provincial de Medio Ambiente del Sindicato, Agustín Argulo, la administración debería tener claras las cosas y, sobre todo, apostar por un servicio íntegramente público que no hiciera necesario recurrir a las contrataciones de empresas privadas

Los efectivos contraincendio de la Junta luchan este jueves contra los focos de Anllarinos en Páramo y Lumajo en Villablino donde se concentran los medios disponibles para evitar que las llamas se propaguen. Y es que, reconocen en las brigadas, la falta de precipitaciones y está primavera más que adelantada en temperaturas altas hace que las condiciones de los bosques sean más parecidas a las de principios del mes de agosto.