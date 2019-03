El Ayuntamiento de Moncofa prevé poner en marcha la desaladora esta semana, después de que el consistorio firmara ayer en Valencia con la sociedad del Ministerio, Acuamed, el convenio para poner en funcionamiento la planta. La puesta en marcha de la otra desaladora de la provincia, la de Cabanes, no está clara. Urge poner en marcha las plantas antes del 31 de marzo, el próximo domingo, porque en caso negativo habrá que devolver a Europa la subvención de 33 millones de euros que dio para su construcción.

En el momento de contrucción de las desaladoras, en 2006, se firmaron unos convenios que establecían un volumen de agua y un precio que en la actualidad supondrían la ruina de muchos ayuntamientos, al tener que pagar hasta cinco millones de euros al año. Ahora, con la tarifa transitoria que establece Acuamed, los costes se han reducido considerablemente y, según el alcalde de Moncofa, Wenceslao Alós, supondrá alrededor de 1 euro más al trimestre para los vecinos. Eso sí, insiste en que seguirán peleando hasta que el Gobierno asuma los costes de amortización, algo que está en el aire.

El Ayuntamiento de Xilxes llevara este jueves al pleno ordinario esta tarifa transitoria de 5 años que propone Acuamed para poder hacer uso de la desaladora. Una tarifa con modificaciones que han hecho los técnicos del consistorio para que se adapte a las necesidades reales del municipio. Una vez se apruebe la adhesión a la desaladora que está en el término municipal de Moncofa, habrá que construir una tubería que conecte con Xilxes para que puedan hacer uso del agua desalada. De momento eso no está construido, pero el alcalde, José Martínez, asegura que mientras no haya una conexión no pagarán los gastos que suponga la puesta en marcha de la misma.

La puesta en marcha de la otra desaladora de la provincia de Castellón que está en el término municipal de Cabanes no está clara. Desde Cabanes no han llevado al pleno la aprobación de la tarifa de Acuamed, que es el paso previo, y los grupos políticos en el consistorio no tienen constancia de que se esté avanzando en este tema.