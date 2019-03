Sobre la sentencia de Las Teresitas

Tal y como se esperaba, el Tribunal Supremo confirmó esta mañana la condena dictada por la Audiencia Provincial de Tenerife contra Miguel Zerolo y el resto de los acusados en el caso de las Teresitas, condenando así a Zerolo a siete años de prisión, que deberá comenzar a cumplir próximamente. El Supremo confirma también la pena de siete años de cárcel para el exconcejal de Urbanismo Manuel Parejo, de cuatro años y seis meses para el exgerente de Urbanismo José Tomás Martín Gonzalez y de cinco años y tres meses para los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González.

Las sentencia –contra la que ya no cabe recurso viable, más allá de una hipotética e inútil reclamación ante los tribunales europeos- supone el cierre definitivo del caso Las Teresitas, iniciado tras la compraventa hace casi veinte años del frente de la playa chicharrera, por un importe de 52,5 millones de euros, cuando el precio real era sustancialmente inferior, según demostraron los informes periciales. El juicio de Las Teresitas supuso una auténtica catarsis para la vida política tinerfeña, al afectar no sólo al exalcalde de la capital, sino también a dos de sus empresarios más importantes e influyentes, vinculados durante años a instituciones com la Cámara de Comercio, la CEOE de Tenerife o la desaparecida CajaCanarias, entidad financiera que también resultó salpicada por la operación.

El caso, en el que resultan condenados concejales del grupo de Gobierno y funcionarios del Ayuntamiento, pero ningún directivo de la Caja que concedió el crédito necesario para materializar la operación, acabó con la carrera política de Miguel Zerolo, hoy completamente alejado del partido con el que logró mantener mayorías municipales durante varios periodos de mandato.