Turismo de Ronda tendrá que readmitir a Sergio Sedeño como gerente

Turismo de Ronda S.A. tendrá que readmitir al que hasta julio del año pasado era su gerente, Sergio Sedeño, quién fuera despedido de manera fulminante tras su aparición en la presentación oficial de la ejecutiva local de Ciudadanos Ronda formando parte entonces del Partido Andalucista.

Desde la empresa turística, dirigida por Isabel Barriga se procedió al despido disciplinario del hasta entonces gerente y éste se querelló contra la misma.

Ahora, según la sentencia emitida desde el Juzgado de lo social número 10 de Málaga y a la que ha tenido acceso esta emisora, Turismo de Ronda deberá readmitir de manera inmediata a Sergio Sedeño para que retome sus funciones de las que fue apartado hace ochos meses.

La jueza que instruye la causa en su escrito judicial "fija prudencialmente abonar una indemnización por los daños morales acaecidos de 1.000 euros" a Sergio Sedeño, cita la sentencia.

El juzgado da la razón a Sergio Sedeño interpretando que en el procedimiento se han "vulnerado los derechos fundamentales" de éste, así como que fue "despedido sin justificación profesional". No se le imputa a Sedeño ninguna manifestación contra el actual equipo de Gobierno, tal como alegaba la defensa de Turismo de Ronda.

Desde la empresa municipal se acata la sentencia y se encuentran estudiando si ejercen su derecho al recurso. Esto lo ha asegurado a Radio Coca SER Ronda, la concejal de Turismo, Isabel Barriga, quién ha dicho que ante todo procedimiento judicial que permanece activo como es el caso "hay que ser prudentes" y ha querido destacar que existen algunas consideraciones que realizó Sergio Sedeño ante el tribunal que no han sido acatadas por la instructora del encausamiento.

"De las peticiones que él exponía, algunas han sido consideradas y otras no. No se ha visto probado que el fuera gerente del Palacio de Congresos ni tampoco se han atendido otras peticiones dinerarias que él pedía. Por lo tanto no ha sido condenado el Ayuntamiento de Ronda" ha declarado Barriga.

Sergio Sedeño volverá a ejercer como gerente de la empresa municipal el lunes.

Barriga pide respeto

En otro orden de cosas, pero que mantienen relación con Isabel Barriga y precisamente con Ciudadanos. Uno de los cargos de confianza de la edil andalucista, Antonio Rosado, se ha afiliado a la formación naranja.

En este sentido, Barriga ha recordado que el Partido Andalucista al que pertenecen ambos está extinguido y por eso, dice la portavoz, sus militantes y simpatizantes tienen el derecho a hacer lo que quieran una vez se disuelva la formación. Por ello, pide respeto a las decisiones de los andalucistas y le parece "curioso" a Isabel Barriga que precisamente desde el PP sea desde donde se vierten más críticas cuando, según ella, en la agrupación local de Ciudadanos existen más personas que son o han sido afines al Partido Popular que al PA.

"Estamos en un país libre y podemos pertenecer al partido que queramos. Nosotros pertenecemos al Partido Andalucista, una formación que se extinguió hace tres. Cada uno de nosotros se irá a su casa, militará o se afiliará en el partido que considere oportuno" Ha dicho Isabel Barriga quién ha continuado asegurando que "me parece muy extraño que a determinados personajes le extrañe y critiquen que otras personas estén en otros partidos porque en Ciudadanos hay mucha más gente que ha sido del PP que del PA", ha concluido.





Varias ofertas



Barriga no ha aclarado nada sobre su futuro político aunque en la próxima semana tomará una decisión que bien podría desvincularla de la política o formar parte de algún partido que concurra a las elecciones municipales. Aun no se ha decidido por nada aunque, según ha podido saber Radio Coca SER Ronda, tiene varias ofertas encima de la mesa y son distintas las formaciones políticas que se han interesado por ella.