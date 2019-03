Dani Giménez: "La trascendencia del partido es máxima"

El Deportivo busca simplificar su fútbol. En tiempos de crisis, como reconoce Dani Giménez, lo fácil ayuda al jugador. Un Dépor de Sota, Caballo y Rey se espera ante el Real Oviedo. "Estamos haciendo las cosas peor que antes. Hemos detectado que estamos mal", reflexiona el pelotero gallego. En la búsqueda de ese pragmatismo, el rombo podría regresar al Depor después de dos meses y medio.

"El rombo lo tenemos masticado", afirma el portero. Para él, la vuelta al esquema no hará otra cosa que facilitar el trabajo de los jugadores. "No va a cambiar mucho. No buscamos una revolución, pero sí que todo sea más fácil. Simplificar en tiempos de crisis", defiende el guardameta vigués. Tal y como está jugando el Oviedo, Giménez entiende que el 4-4-2 en rombo puede generar muchas dudas al equipo carbayón.

Un duelo fundamental

A falta de once partidos para el final de Liga, el del domingo se antoja fundamental para espantar los fantasmas de la crisis. Sin margen para el error, el Deportivo necesita traerse a Galicia los tres puntos. Dani Giménez tiene claro que ahora mismo "cuesta seguir siendo valientes y ser un bloque unido. Ahora todo influye. No es un partido definitivo pero hay que afrontarlo como si lo fuera. La trascendencia que tiene el partido para los jugadores es máxima".

"Vamos a Oviedo y es un partido para madurar. Trabajamos en la concentración, en ser inteligentes", continúa explicando el cancerbero. Natxo busca una mezcla entre pragmatismo y autoestima para el Tartiere. "Como si fuera el primer partido de la temporada. Como si solo existiese ese partido. Vamos a notar el aliento de la gente. Todo está para que el equipo compita bien y así tenemos muchas posibilidades de ganar el partido", concluye.