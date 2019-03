Gonzalo Villar: "Estoy bien y me veo para entrar en la convocatoria"

El centrocampista del Elche C.F. Gonzalo Villar, uno de los futbolistas con más clase de la Segunda División, vuelve a sonreír. El murciano sufrió una lesión parcial de ligamento lateral interno, rotura del cuerno posterior del menisco interno y una contusión en el cóndilo externo de la rodilla izquierda. Eso ocurrió el 4 de enero en Tenerife y el día 15 de ese mismo mes pasó por el quirófano.

Gonzalo Villar, de 20 años, afirma que "me siento bien y me veo preparado para entrar en la convocatoria para el partido en Las Palmas. Si Pacheta decide contar conmigo ahí estaré. El equipo médico del Club, los fisios y readaptadores es de lo mejor que he tenido. Hemos adelantado los plazos de la recuperación, pero siempre siguiendo una línea segura".

El jugador franjiverde ha explicado que "no te queda otra que ser positivo durante la rehabilitación. Con 20 años no consigues nada hundiéndote o deprimiéndote. Me lo tomé muy bien y esa actitud ha sido una de las claves para estar disponible antes. Confío mucho en mí y si estoy a mi mejor nivel podré ayudar al equipo en las once jornadas que quedan por disputarse".