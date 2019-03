David Romero exhibe su dominio de la flauta interpretando canciones de cine

El joven músico onubense David Romero Domínguez siempre tuvo claro que lo suyo era la música. Desde muy temprana edad sintió y vivió en casa ese gusto por la música con sus abuelos. Al principio quiso aprender a tocar el arpa, pero no pudo ser porque en el Conservatorio de Huelva no se imparten clases de este instrumento. A pesar de todo, no tardó mucho en inclinarse por la Flauta. Para el joven músico David se trata de un instrumento lleno de calidez y de sonoridad. Dulce y delicado. Al tiempo incorporó el contrabajo. Y hoy por hoy, tiene un domino de ambos excelente.

El flautista y Contrabajista onubense compaginó su formación con su andadura profesional durante cuatro años continuados en la Orquesta VitaMusica como flauta y flautín solista, también un periodo con la Banda Sinfónica del Liceo de Moguer como contrabajista y en algún momento como flauta, y seis meses con la Banda Nuestra Señora de la Cinta de Huelva. También ha realizado cursos de perfeccionamiento de anentoflauta con Pablo Sagredo y Antonio Nuez. E igualmente ha participado en el VII ciclo de conciertos del CPM Javier Perianes y la UNIA como contrabajista en un grupo de música de cámara-

La trayectoria curricular del joven músico onubense es muy extensa. Ha participado en concierto con la Banda Sinfónica Municipal de Música de Huelva. Tiene además, en su haber numerosos reconocimientos, como el tercer premio de la primera categoría en el Certamen Internacional de Bandas Sinfónicas celebrado en Valencia en el año 2018. David Romero Domínguez participó además en el concierto del 21 y 26 de Diciembre de 2018 con la con la Orquesta Joven Onubense

Actualmente se encuentra cursando estudios musicales de flauta travesera (curso 6º de Profesional) y contrabajo (curso 3º de Profesional).

