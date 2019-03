La AECC recuerda en la comarca del Bidasoa la importancion de la detección precoz del cáncer de colon

La Junta del Bidasoa de la Asociación contra el Cáncer de Gipuzkoa AECC ha llevado a cabo una novedosa campaña en Irun para explicar la importancia de participar en el programa de cribado del cáncer de colon. Para ello, voluntarias de AECC Gipuzkoa han repartido material informativo y han explicado el funcionamiento de la prueba a las personas que se han acercado hasta allí. Bajo el lema ‘Siéntate’, la asociación ha instalado un retrete que ha servido para captar la atención de las personas que pasaban por la Plaza San Juan.

El presidente de AECC Gipuzkoa, Juan Ormazabal, explica que “en la actualidad la mayoría de personas del Bidasoa que están dentro del grupo de edad se realizan el test, si bien sigue habiendo personas que no participan. Los principales motivos para no hacerlo suelen ser la pereza o el hecho de pensar que si no se tienen síntomas no pasa nada”. Ormazabal también destaca que “la Asociación contra el Cáncer de Gipuzkoa AECC, con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Colon del próximo 31 de marzo, ha acercado a la comarca esta campaña con el objetivo principal de que todas aquellas personas que no participan en el programa tomen conciencia de que con este pequeño gesto pueden evitar llegar a desarrollar este tipo de cáncer”.

Por su parte, la psicóloga y encargada de prevención de AECC Gipuzkoa en el Bidasoa, Izaro Iriondo, ha querido remarcar que “es de vital importancia que todas las personas mayores de 50 años sean conscientes de que realizando esta acción tan sencilla pueden evitar el cáncer de colon”. En este sentido detalla que “la supervivencia de los que participan en el programa es un 20% mayor que las que no lo hacen”. Por ello, continúa, “se debe insistir en que cerca del 90% de los casos de este tipo de tumor detectados a tiempo se pueden curar”.

Iriondo también ha explicado cómo hay que participar en este programa de cribado: “Cada dos años Osakidetza envía a los domicilios de las personas que tengan entre 50 y 69 años un kit para recoger la muestra de las heces donde se explican los pasos que hay que seguir. Una vez se ha realizado el test, se deberá llevar al centro de salud más cercano”. Por último, recalca que la prueba “es higiénica, no conlleva riesgos, es indolora, se realiza en casa y no hace falta pedir cita previa ni esperar”.

Con esta nueva y llamativa campaña de concienciación, la Asociación contra el Cáncer de Gipuzkoa AECC lleva diez años trabajando en la difusión y concienciación de la importancia del programa de cribado aprobado en el año 2008 y puesto en funcionamiento por Osakidetza en el año 2009.

DATOS DE LA COMARCA Y DE GIPUZKOA

La OSI del Bidasoa registró en el año 2017 una tasa de participación del 67,86%. De todas las personas que tomaron parte en el programa de cribado un 5,01% dio positivo. Por su parte, la media de las que se realizan el test en el territorio es de un 74,66%, según datos de Osakidetza.

En la actualidad el cáncer de colon es el de mayor incidencia entre la población guipuzcoana. Según datos del Observatorio de Cáncer de AECC en 2018, se detectaron 639 nuevos casos mientras que el número de fallecidos fue de 244. Esto se traduce en que el número de defunciones es de 34 por cada 100.000 habitantes mientras, la prevalencia a cinco años se sitúa en 1.819 casos.