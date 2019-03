Más de 1.700 agentes para la Romería de Andújar

La Romería de la Virgen de la Cabeza de Andújar contará con más de 1.700 agentes para garantizar la seguridad. Una Romería, de las más importantes del país, que coincidirá con las elecciones Generales del 28 de abril, algo que complica mucho el dispositivo de seguridad que tendrá que aplicarse este día.

Tal era la importancia que el delegado del Gobierno andaluz, Lucrecio Fernández, acudía este miércoles por la tarde a Jaén capital para presidir, en la Subdelegación del gobierno, la reunión de coordinación del dispositivo estatal para la cita romera, que, a pesar de la mencionada coincidencia, ha mantenido su fecha tradicional, en el último fin de semana de abril. Le acompañaron la subdelegada del Gobierno en Jaén Catalina Madueño, el jefe Superior de Policía de Andalucía Oriental Jesús Redondo, el comisario provincial José Miguel Amaya y el coronel interino jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Jaén Luis Ortega.

Explicaba que la "colaboración" será imprescindible en este caso tan especial. El delegado indicaba que este operativo "operará en estrecha coordinación con los servicios dispuestos por la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Andújar para garantizar la seguridad y la tranquilidad de los peregrinos". La idea, según Lucrecio Fernández, es poder disfrutar de una Romería "sin incidentes" y que los votantes puedan hacerlo con toda la seguridad.

Sobre la coincidencia de la Romería con los comicios electorales, Fernández se mostraba totalmente convencido de que no habrá problema para garantizar la seguridad en ambos casos. "Vamos a garantizar la seguridad en ambos eventos, ya que no sólo no habrá una merma en el número de efectivos, sino que lo hemos incrementado para complementar el normal desarrollo de la romería y el derecho a votar", ha afirmado el delegado del gobierno en Andalucía.

Un amplio dispositivo

El Plan Santuario Seguro 2019 dispondrá de 320 efectivos. La Guardia Civil aportará 237 de ellos provenientes de diferentes escalas en el operativo. Dichos agentes contarán con 129 vehículos, de ellos 66 motocicletas, 43 todoterrenos, 12 furgonetas y un helicóptero de vigilancia y transporte urgente, además de un escuadrón de caballería con 13 efectivos. Además, la Policía Nacional destinará 83 efectivos, que no solo vendrán de Andújar pues también llegarán desde la Unidad de Previsión de Reacciones de Granada y la Caballería de Madrid. También pondrán a disposición del dispositivo hasta 143 recursos materiales.

La Guardia Civil se dedicará, principalmente, a controles y regulación del tráfico donde incluirán, como novedad, un dron. Por su parte, la Policía Nacional estará destinada casi en su totalidad al dispositivo electoral en Andújar y en el resto de la provincia de Jaén.