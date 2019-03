"El proyecto es increíble, merecemos estar en Segunda B"

Debutó ante el Algeciras en Chapín y se ha convertido desde entonces –dos semanas después de su llegada a Jerez- en uno de los fijos de la defensa del XDFC.

Robin Lafarge se ha adaptado muy bien al vestuario y a la ciudad y está “encantado” participando en un proyecto que “tiene mucho futuro”, argumenta en la Cadena SER.

El central francés, con experiencia en Segunda B, deja claro que su trabajo es “intentar ayudar lo máximo al equipo, dándolo todo en el campo. Estuve mucho tiempo parado, pero cada partido que juego me voy encontrando mejor”

El jugador del Xerez DFC apuesta porque el equipo finalmente se meta en la liguilla, “porque tenemos muy buenos jugadores y el míster está trabajando muy bien con todos”.

Se deshace en elogios hacia la entidad azulina y recuerda su paso por otros equipos, “he tenido mucha experiencia en categorías superiores, pero he estado en clubes en los que por problemas de pago o por lesiones no tuve suerte. Aquí me encuentro muy bien, es un proyecto increíble y un sitio perfecto parea jugar al fútbol. Estamos en Tercera, pero tengo la sensación de estar en un club profesional, de Segunda B como mínimo”.