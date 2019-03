Izquierda Unida inventa las ruedas de prensa con preguntas consensuadas por ellos mismos

Comparecían hasta cuatro integrantes de la candidatura de Izquierda Unida Jódar a las próximas elecciones municipales (26 de mayo), Juana Cazorla (Coordinadora local, portavoz del grupo municipal y candidata a la alcaldía), M.ª de la Cruz Ratia (n.º 5), Mateo Justicia (n.º 6) y Librada Rivera (n.º 8), además de dos simpatizantes Rafael López (inscrito en Podemos) y Valentina Herrera.

La actual concejala Mº Cruz Ratia era la encargada de presentar el nuevo formato, “…Esta tarde, como estáis viendo, no estamos sentados donde siempre, porque no vamos a hacer una rueda de prensa habitual, más bien va a ser una mesa-coloquio, van a hacerle las preguntas Librada Rivera, Mateo Justicia, Valentina Herrera y Rafael López, le van a hacer las preguntas a nuestra próxima alcaldesa, Juana Cazorla. Ellos se van a encargar de hacer las preguntas pertinentes…”.

La primera cuestión la planteaba Librada Rivera, a la coordinadora y candidata a la alcaldía, Juana Cazorla, sobre la confluencia, “… Izquierda Unida, en sí, es una confluencia, no es un partido político… En nuestro ADN está la confluencia, de ahí, cuando se nos hizo el llamamiento, en Jódar, para poner en marcha el tema de la confluencia, en el marco de Adelante Andalucía, así hicimos. Yo creo que hace ya casi un año, bastantes meses, ya, que hemos estado trabajando en esa línea, en ese proyecto. Y como consecuencia, ha quedado los componentes que estamos aquí sentados en la mesa, y otros que no están. El objetivo de la confluencia es ‘agrutinar’ a todos los hombres y mujeres, estén o no estén en un partido político o colectivo para que trabajen en dar soluciones a las dificultades o problemas de los pueblos. Y por eso en Jódar, lo hemos hecho y vamos a seguir trabajando en esa línea, aunque nos vamos a presentar, en las elecciones municipales de 2.019, de este año, pues como Izquierda Unida, vamos a ir con las siglas de IU…”.

La segunda cuestión que abordaban, con pregunta al que se apunta, “posible concejal, si llegara”, como concejal de Obras y Servicios, Mateo Justicia, “en el supuesto de que llegara”, sobre el mal estado de los parques y jardines, “… Hay muchas formas de tener los jardines más limpios y más curiosos, que están. Sobre todo con la cantidad de gente que salen a las calles. Hay que organizarlas mejor y poner al servicio sopladoras, para sacar toda la basura que hay y que lleva muchísimo tiempo en esos jardines, que, prácticamente, está fosilizada. Concienciar a la gente que no tiremos, poner muchas más papeleras, ceniceros públicos, las bolsitas de las caquitas de los perros…”.

Otra de las cuestiones que ponían sobre la mesa, era la de los procesos judiciales, en los que ha estado inmerso el Ayuntamiento de Jódar en los últimos años. Solicitaba la partida donde están incluidos los gastos, cuantía a la que ascienden y pendientes. Reconocía la candidata desconocer la cuantía, aunque si la vinculaba con los 6 millones de euros de deuda municipal.

Uno de los temas recurrentes, desde hace meses, la Residencia de Mayores y el proceso de expropiación de los terrenos, para ubicarla, en la antigua Formación Profesional, también salía a relucir, en este caso para poner en duda la dotación de los mismos y una supuesta recalificación, supuestamente, necesaria para su disposición. Justificaba su voto a favor, en el Pleno Municipal, para el inicio del proceso de expropiación y su, a continuación, propuesta de ubicarla en la urbanización Las Glorias, “… Tienen que ir a la Junta de Andalucía, PP-Ciudadanos-Vox, le tienen que dar el visto bueno a es expropiación, expropiar a un banco, iniciar un expediente de modificación de las normas subsidiarias, urbanísticas, para poder edificar ahí. Eso terrenos tienen una calificación y hay que recalificarlos y, por lo tanto, ya no es en si la expropiación, que sí que tú llevas la expropiación, en el caso de que te la aprueben, tienes ahí unos terrenos, pero luego tienes que hacer una modificación que conlleva un tiempo… Si hay que expropiarle a un banco cualquier cosa, ya se lo dije en el ayuntamiento, soy capaz de encadenarme a la puerta, para que ese terreno sea para el disfrute de los vecinos y vecinas de Jódar. Pero claro, cuando se pone encima de la mesa que es para iniciar un proyecto para hacer una residencia de mayores, cuando durante 8 años y con dos mayorías absolutas y gobernando la Junta de Andalucía el PSOE, tiene terrenos para hacerlo y no le ha dado la gana hacerla…”.

También se anunciaba la creación, en el caso de acceder a la alcaldía y gobierno municipal, de una ‘Comisión de Seguimiento’, vinculante, para ofrecer información del trabajo del equipo de gobierno, recoger la voz de la calle, para comprobar el cumplimiento, de alcalde (en este caso alcaldesa) y concejales, de las promesas electorales, todo ello según el documento que ya han firmado todos los integrantes de la candidatura.