"Al club y a mí nos hace falta la Segunda División"

Cuando la pelota ruede el domingo en el "Fernando Martín" de Fuenlabrada, los focos apuntarán a Dioni Villalba. El otrora goleador azulón (marcó 45 tantos en las últimas dos campañas) asume el peso del ataque de la Cultural tras la lesión de Aridane. El partido no deja indiferente a nadie y advierte el malagueño de "un campo jodido y un equipo difícil de ganar y que compite muy bien. Tiene buenos defensas, aunque no está el "Cata" que era duro de cojones...También tiene jugadores para llevar la iniciativa, aunque habrá partidos que le interese más o menos".

En la comparativa de dos de los colosos de la división, ciertas semejanzas. "Fuenla y Cultural se parecen en muchas cosas. Intentan que el jugador se sienta profesional. Estuve muy a gusto las dos temporadas" explica, pero en sus tres meses de estancia la entidad leonesa le ha cautivado hasta ponerle a la altura de los grandes clubes (Cádiz, Real Oviedo, Racing de Santander, Hércules...) en los que militó. "Es un club grande, con su historia. Tuve muchas opciones de Segunda B y alguna de Segunda y me decanté por el proyecto, la seriedad, el estadio, la afición que hace sentirte un jugador profesional...Tenemos todo para estar a gusto. Acerté plenamente en venir".

Sobre el lideraro, indica Dioni que "llevamos trabajando mucho tiempo para estar donde estamos, pero quedan ocho jornadas y no es definitivo. Hay muchos puntos que sacar adelante aún, hay que sudar mucho para mantenerlo. Llevamos muchas jornadas a un nivel muy bueno y ahora hemos dado un puntito más".

En una entrevista concedida a "León Deportivo", el hombre de la semana dice añorar el fútbol profesional, al menos la Segunda División, categoría que se le resiste en los últimos años a pesar de que su paso por la Segunda B es garantía de play-off. Siete temporadas, siete fases de ascenso, uno consumado, con el Oviedo, y una asignatura pendiente: solo marcó un gol en 21 encuentros de play-off. "Espero que sea la definitiva, es lo que nos hace falta a la Cultural y a mi. Los goles en ese tramo es una asignatura pendiente. A veces no llegaba en mejores condiciones; cuando era más joven no me cuidaba tanto" reconoció.

La charla sirvió para conocer otras facetas de la vida deportiva del delantero culturalista, desde sus inicios en su Málaga natal, sus hábitos, la decisión familiar de cambiar el equipo de la tierra por el fútbol murciano hasta su debut en Primera con el Deportivo de A Coruña. Aquella pretemporada, su estreno con gol, las concurridas y temidas comparecencias ante la prensa...

Y, por supuesto, su frustrante paso por el fútbol polaco en el recaló tras desechar un nuevo ofrecimiento de la Cultural, que meses después de saldría con la suya. "La etapa en el Lech Poznan empezó mal: la rescisión del contrato, los agentes polacos no dijeron la verdad, el contrato cambió, el vestuario, el idioma...Le hicieron la cama al míster y lo pasé mal porque fui por él...Ví cosas que no me gustaron. Tenía muchas ganas de irme, pero no fueron las circunstanias adecuadas. Igual fue fallo mio porque el inglés...La comunicación es muy importante".

Así es Dioni Villalba, ¿el mejor delantero de la división de bronce?