Santos respalda las reivindicaciones de los trabajadores y dice que el PSOE "siempre" estuvo con ellos

El secretario del PSOE en la provincia de Lugo, Álvaro Santos, respaldaba este jueves en Madrid junto a la alcaldesa de Viveiro, María Loureiro, las reivindicaciones de los trabajadores de Alcoa, que piden al gobierno agilidad el proceso de búsqueda de inversores y que encuentre una salida válida para las factorías de A Coruña y Avilés, afectadas por el ERE y que garantice la viabilidad de la planta de San Cibrao.

Santos ha subrayado que "desde el año 2013, Alcoa está sometida a los vaivenes de no tener una tarifa eléctrica estable, con la desaparición de la tarifa G4 a la que se acogía antes, perdiendo estabilidad. El PP optó por un modelo de subasta en el que cada 6 meses Alcoa tiene que participar, con el riesgo de poder adquirir la energía a un precio competitivo o no. Esto impide que se genere estabilidad en las plantas y por lo tanto que no haya estabilidad para los trabajadores".

En esta línea, el socialista ha asegurado que "el PSOE está trabajando en este tema" y destaca que ahora "pese a que haya que hacer aportaciones y mejoras, está encima de la mesa para su debate y tramitación el estatuto de los consumidores electrointensivos, que sí que genera marcos de mayor estabilidad a la industria".

Precisamente son los empleados los que piden que se modifique el borrador de dicho estatuto, para que se ajuste mejor a sus demandas y genere más estabilidad a las industrias y que a su vez éstas generen más estabilidad en el empleo.

SANIDAD PÚBLICA

Ya por la tarde, el secretario de los socialistas de Lugo se desplaza hasta Burela para acompañar a la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de A Mariña y vecinos de la comarca en la manifestación que se prevé multitudinaria y que saldrá a las 19.30 horas del Hospital de la Costa.

Aquí Santos reprocha al gobierno de Alberto Núñez Feijóo que "no era ninguna solución" la supresión del área sanitaria" y que así lo advirtieron los socialistas "desde que se formuló la propuesta".

La concentración tiene por objetivo "reclamar una mejora de la atención primaria en la zona", entre otras cosas se necesitan "más pediatras, más servicios y más profesionales".