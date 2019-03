Redivo: "Cuando veo alguna repetición me quiero matar a mi mismo"

Lucio Redivo séntase con Sara Meijide na cancha do CB Breogán para conversar sobre o pasado, o presente e tamén o futuro. "Está siento duro, como no va a serlo, pero es lo que toca y por delante tenemos todavía diez jornadas. Diez partidos en esta Liga es mucho. Podemos cambiar las cosas", asegura.

Consciente de que moitas das súas decisións sobre a cancha ás veces non son as adecuadas: "Son decisiones que tienes que tomar en cuestión de segundos. Decides optar por un camino u otro y cuando no sale el plan que lleva trabajando toda la semana... no te gusta, pero es por lo que apuestas. Es cierto que cuendo veo repetidas las jugadas, a veces me quiero matar a mi mismo", bromea.

Co seu 1.78 de altuta, este arxentino cóntanos todo o que pelexou para poderen chegar ata a máxima catgeoría do basket nacional e a vestirse a camisola da súa selección. "Empecé en el basket porque tenía asma y mi mamá no quería que practicara deporte al aire libre. Al principio lo pasé mal por la altura. Nadie confiaba en mi, solo un amigo de mi padre".

Cruzou o charco e en Arxentina deixou "la mejor carne. Aqui se come muy bien, el pescado me gusta mucho, pero... siempre se lo digo a Salva Arco, la carne como la nuestra no hay".

Dalle ó play!