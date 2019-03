Denuncian nuevas irregularidades en las oposiciones que el Govern repitió a finales de año

Denuncian nuevas irregularidades en los exámenes y correcciones de las oposiciones del cuerpo auxiliar que el Govern repitió a finales del año pasado. Esta semana se ha publicado la lista provisional de aprobados rechazando todas y cada una de las 72 alegaciones que se han presentado. Entre los que no han conseguido plaza argumentan que algunos de los motivos que llevaron a la repetición del examen hace cuatro meses son los mismos que ahora se han desestimado.

Ahora tienen hasta mañana para presentar una reclamación a esa resolución y un mes para tramitar un recurso de alzada. Entre las irregularidades que denuncian los examinados está, por ejemplo, que en el examen en castellano se pedía calcular un "promedio" y en la versión en catalán se pedía la "mitjana", lo que en castellano sería mediana y no es la misma operación. De hecho, en la justificación que da el Tribunal ante esta queja, admite el error pero dice "las dos operaciones son estadísticas básicas y, por tanto, no existe desigualdad entre los aspirantes". Los examinados no lo ven igual y alegan que la normativa al respecto es muy clara y debe pedirse exactamente lo mismo a todos los opositores. Recuerdan que "mérito, capacidad e igualdad deben regir todo proceso selectivo".

Otra de las irregularidades según los examinados es que en esta nueva prueba, ha habido aspirantes que han guardado archivos informáticos en formatos diferentes a los que se exigía en las instrucciones y se ha dado por bueno. Además, se han penalizado faltas de ortografía o mecanografía cuando en las bases no aparece nada al respecto ni se menciona que vaya a restar puntuación. Dicen los opositores afectados que incluso en los enunciados han llegado a detectar hasta 14 faltas de ortografía.

Añaden que las instrucciones de corrección elaboradas por el propio tribunal evaluador son muy claras y no se han cumplido. Por ejemplo se especificaba que "El Tribunal corregirá únicamente el contenido del fichero guardado con el código identificador correspondiente". Es algo que según los denunciantes no se ha cumplido ya que en la respuesta que les ha dado el Tribunal a sus alegaciones, admiten que "se han corregido determinados ejercicios que no cumplían totalmente las instrucciones en cuanto al formato y nomenclatura de los archivos a entregar". Consideran los afectados que es "muy grave" que el propio Tribunal reconozca que no está cumpliendo sus normas.

En definitiva, piden "que se siga el mismo criterio que se aplicó en la anterior resolución de alegaciones". No quieren que se repita el examen sino que se estimen las impugnaciones en las que el propio Tribunal admite que no se siguieron las instrucciones. A partir de ahí, que se vuelvan a elaborar las listas de admitidos teniendo en cuenta las modificaciones y las nuevas notas.