El SCRATS apela a la unidad en la Gala conmemorativa del 40 aniversario del trasvase

El Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura ha celebrado, este jueves, en el teatro Romea de Murcia, la gala conmemorativa del 40 aniversario del acueducto, que ha sido retransmitida en directo por la televisión autonómica.

En ella, el presidente del SCRATS, Lucas Jiménez ha apelado a la unidad "de todo el orbe levantino" para evitar "esa sombra permanente" que existe sobre el trasvase Tajo-Segura.

Preguntado por los periodistas sobre la "garantía de suministro de agua para la Región" anunciada por el presidente Pedro Sánchez durante un acto en Murcia, Jiménez se ha limitado a decir que "en breve lo veremos" y ha añadido que le hubiera gustado contar con su asistencia en un día tan señalado "porque estaba invitado"

Más crítico con las palabras de Sánchez ha sido el presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, que ha recriminado al presidente del Gobierno que venga a Murcia y no haga referencia al trasvase. López Miras ha explicado que en "España sobra agua" y ha dicho que "Mientras tengamos un presidente del Gobierno, hoy ha sido Pedro Sánchez, que hace una intervención en la Región de Murcia y no habla ni menciona las palabras: regantes, agricultura, trasvase, Tajo, ni tampoco Segura, tenemos mucho por hacer". El presidente de Murcia ha añadido que "No se nos puede contentar diciendo que se va a garantizar el suministro de agua, estamos en 2019, eso es un debate pasado, si ahora tenemos que luchar para que no nos corten el agua en las casas de la Región de Murcia hemos retrocedido algún siglo. Lo que pedimos es que se garantice el suministro de agua del trasvase, y esa es la obligación de un gobierno y de los políticos que tengan de verdad un sentido de estado".

Una ausencia destacada de la Gala aniversario del trasvase ha sido la del presidente andaluz Juan Manuel Moreno. Sí ha asistido el diputado popular por almería, Rafael Hernando, quien ha hecho hincapié en los peligros que corre el trasvase Tajo Segura mientras exista en "Castilla La Mancha el acoso constante del PSOE hacia esta infraestructura".

Sí que ha estado presente el presidente de la Comunidad Valenciana, el socialista Ximo Puig, que destaca todo lo contrario. En su opinión el trasvase Tajo Segura está garantizado y ha explicado que "la sentencia última del Supremo lo que dice claramente es que no está en peligro el trasvase. Es evidente que nosotros somos los más interesados en que el río Tajo esté vivo y esté bien. Eso exige depuración de todos sus ámbitos, pero el trasvase está garantizado". Puig ha recordado además que "el agua es un bien escaso, el cambio climático nos preocupa muchísimo y tenemos que hacer una política del agua inteligente. desde luego sin confrontaciones esteriles que no sirven para nada"

En el mismo sentido se ha pronunciado el Delegado del Gobierno en Murcia, Diego Conesa, quién además ha recordado la importancia de contar con otros suministros que garanticen el agua para la Región en época de sequía. Conesa ha dicho que "El trasvase no corre peligro, hemos estado once meses sin trasvase y lo importante es, si ocurre en algún momento determinado, porque puede ocurrir con la legislación actual, tener esa garantía de suministro".