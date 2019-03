La noticia que hoy quiero comentar ha pasado totalmente inadvertida: “8.369 palentinos viven en el extranjero, 3.000 más que hace diez años”. Para mí la culpa es de cómo se ha publicado la noticia, ya que creo que esconde un enorme drama para Palencia y su provincia, pero se enmascara tanto en el titular como en el texto.

Al leerla constatamos que sólo un 5% de los palentinos viven en el extranjero y que es debido a que la mayor parte ha nacido en esos países, lo cual no parece, en sí mismo, alarmante. Si profundizamos más en los datos que se describen, un colectivo muy importante es el de mayores de 85 años, 767 inscritos y otra porción, más relevante aún, es el de nacidos fuera de España que asciende a 5.423.

Ahora bien, si comparamos los datos en el último decenio, comprobamos que se ha producido un aumento del 50%, lo que no se explica, creo yo, exclusivamente con el nacimiento de hijos de palentinos en el extranjero. Tenemos que tener en cuenta que este periodo de tiempo coincide con los años más graves de la crisis económica que ha sufrido nuestro país, lo que da una pista clara de cuál ha sido la razón principal para que haya habido ese incremento.

Con total seguridad, una parte muy importante de los más de 2.700 palentinos, que han engrosado el padrón de españoles residentes en el extranjero, han sido emigrantes de nuestras tierras buscando una oportunidad laboral parar poder desarrollar su proyecto de vida. Estoy convencido de que principalmente han sido jóvenes en edad laboral que, debido al alto índice de desempleo en este colectivo y a la precariedad de los empleos que se ofertan en España, han optado por emprender esta diáspora y hablo con conocimiento de causa.

Al finalizar el texto da la impresión de que tenemos que estar contentos porque nuestros datos están por debajo de la media nacional. Pues yo digo, alto y claro, que no estoy nada alegre, todo lo contrario, estoy muy enojado y preocupado. Para mí, lo que refleja esta noticia es una situación trágica para la provincia de Palencia. Tenemos que tener en cuenta que sólo se está hablando de los que residen en otros países y que, con total seguridad, son la punta del iceberg de los que lo hacen fuera de la provincia, ya que son muchos más los palentinos que, a lo largo de estos diez años, se han diseminado por todas las provincias españolas.

Palencia es una de las provincias que, desde los años sesenta del siglo pasado, va languideciendo poco a poco. Es nuestro principal problema y buscar su solución debe ser el primer objetivo de todas las administraciones públicas. No es una tarea sencilla, si lo fuese estoy convencido de que alguno de nuestros políticos, aunque fuera por equivocación, habría dado con ella. Las personas que están en política tienen la obligación de mejorar la vida de la ciudadanía y si no saben o no pueden, deben echarse a un lado y dejar paso a otras con más habilidades que puedan realizar esta honorable tarea.