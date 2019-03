A la espera de un informe para actuar en la presa de Santa Engracia

El Club Náutico de Navarra lleva 15 meses sin poder entrenar por el estado de la presa de Santa Engracia, responsabilidad que achacan al Ayuntamiento de Pamplona. Joxe Abaurrea, EH Bildu, se defiende en Hoy por Hoy Navarra, asegura que están a la espera del informe de la CHE: “Si no hubiese en el plazo que sea una respuesta afirmativa por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro, hasta aquí llegó la riada”.

Tiempo de espera, que aseguran los regionalistas, se dilata por falta de interés. Enrique Maya: “Como hay lío, y como Bildu también tiene sus presiones, me imagino, de sus votantes con que no se haga nada porque ellos tienen otro proyecto del río, pues se hace un informe en mayo, se remite no sé cuándo, y se va dilatando y dilatando”.

Lo principal para Izquierda-Ezkerra es dar solución al problema del Club Náutico, Edurne Eguino, propone: “buscar otro sitio. Yo no sé cómo está la situación de la Balsa de la Morea que está a tiro de piedra”.

Geroa Bai, asegura que hay que respetar la condición natural del río y hacerlo compatible con los usos en la medida que se respete la naturaleza.