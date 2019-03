De Simón (IE): "No vamos a entrar en esos debates estériles"

La líder de Izquierda- Unida, Marisa de Simón, sostiene que seguir debatiendo sobre una confluencia con Podemos y Aranzadi en Pamplona y Tudela es algo estéril. Su vista está puesta sólo en las elecciones. “No vamos a entrar en esos debates estériles de ataques a unos y a otros. Estamos trabajando por construir una vez más ese cambio entre diferentes, ese cambio que se produjo por acuerdos entre diferentes una vez producidas las elecciones”, asegura De Simón.

Podemos y Aranzadi aseguran que Izquierda-Ezkerra no ha respondido siquiera a su petición de reunión. Extremo que De Simón niega: “Claro que ha habido reuniones, claro que hemos estado en disposición de acordar pero no ha habido un acuerdo por parte de ambas fuerzas políticas”.

A la pregunta de cuáles han sido los obstáculos para esa confluencia, la candidata de Izquierda-Ezkerra, no responde. “No voy a hacer comentarios a esta cuestión porque no aporta nada en estos momentos. Nosotros no vamos a culpabilizar ni a unos ni a otros”, matiza.

IE cerró la puerta a una confluencia con Podemos tanto en el Parlamento de Navarra como en los principales ayuntamientos de la comunidad en enero pasado.