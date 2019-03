Rulli: "Es el último tren europeo y nos queremos subir a él"

Gero Rulli, fiel a su estilo, ha comentado sin rehuir ninguna cuestión la actualidad de la Real Sociedad en Zubieta.

-Ilusión. “Estamos ilusionado con los meses que nos quedan, 30 puntos y diez partidos para conseguir el mayor número de puntos posibles para estar lo más arriba posible al final de liga”.

-Problemas defensivos. “Trabajamos todo, no sólo el balón parado, pero en la estrategia es donde estamos sufriendo más últimamente, pero creo que son errores individuales, así que nos hicimos todos cargo de lo que cada uno hizo mal, fuimos autocríticos dentro, y la mejoría en ese aspecto pasa por la la responsabilidad de cada uno y esperemos que eso cambia. Cada uno se ha hecho cargo de su error y no volverá a pasar”.

-No hay debate, a por Europa. “Somos los primeros ilusionados con lo que puede pasar en la liga al final. Ahora estamos a cuatro puntos de Europa y quedan 30 en juego ñ, no podemos dejar pasar muchas más oportunidades porque nuestro objetivo es aspirar a lo máximo. Lo cierto es que la liga está muy igualada así que si logramos hilvanar varios buenos resultados, nos metemos donde queremos”.

-Semana de tres partidos. “Hoy planteamos que es una semana clave porque son nueve puntos que nos dirán para lo que estamos. Asumiremos el protagonismo del encuentro para conseguir un resultado positivo para seguir aspirando a Europa. Creo que estamos siendo protagonistas en los partidos y debemos encarar con optimismo estos partidos que nos quedan”.

-No se puede fallar más. “Si encadenas dos o tres partidos seguidos ganados te metes de lleno en la pelea europea. Sería muy necio de nuestra parte no pensar en el final de ligan aspirando a todo lo posible. Sería un error por nuestra parte muy grande pensar lo contrario”.

-Último tren. “Obviamente, sabemos que queda menos y no podemos dejar pasar oportunidades. Tenemos la posibilidad de pelear contra los equipos que están en lucha de nuestro mismo objetivo. Son duelos directos y todavía no hay nada decidido. Somos conscientes de que teníamos la oportunidad de acercarnos a Europa y la dejamos escapar. Así que sí, es el último tren y es al que nos queremos subir porque creo que estamos preparados y capacitados”.

-Las bajas se notan. “Cuando fallan jugadores de la talla de los que se han ausentado, como Illarra, Willian José o Llórente, el equipo lo nota y se pierde nivel en cuanto a competitividad se refiere. Es una lástima que se nos lesionen en este momento decisivo de la temporada, pero todos estamos preparados para representar al club”.

-Qué hacer para soñar con Europa. “Seguir haciendo lo que hemos hecho hasta ahora, ser protagonistas con el balón, pero cuando seamos profundos lastimar más al rival y tener atrás máxima alerta, porque estamos pecando en las responsabilidades individuales”.

-Consejo a Sandro. “Tuve la suerte de conocerlo este año, y es increíble verlo trabajar cada entrenamiento y con las fuerza que lo hace, cómo se esfuerza. Y ves cómo se pone lleno de impotencia cuando las cosas no les salen. Le dije que se tranquilizara un poco porque es así cuando las cosas le saldrán. Él nos suma de otro lado aunque no marque y no tengo duda de que esta racha acabará y cuando marque el primero, van a llegar muchos más”.

-Decepción con no estar con Argentina. “Cuando no jugaba me llamaban y ahora que jugaba confiaba en estar. Siempre pensé que iba a estar, pero en Argentina somos 50 millones de personas y solo tres porteros. Cuando recibí la noticia lo mire desde otro lado, no desde la decepción, para levantarme y poder trabajar para estar en esa copa America que es mi gran objetivo personal este añoC al margen de mi trabajo en mi club. Me dolió, es verdad, al principio, pero luego ya me centré en mejorar y trabajar en mi club”.