Sara Gil se reencuentra con Porriño

Sara Gil, la extremo del SUPER AMARA Bera Bera, jugará por primera contra su ex equipo, el Porriño, club que dejó en navidades cuando le llamó el conjunto donostiarra para unirse a su proyecto de luchar por la liga.

-Viejas conocidas. "Me conocen y les conozco yo, igual los lanzamientos me los conocen, pero yo también se lo que pueden aportar y eso puede ir a mi favor".

-Claves del Porriño. "Si tienen un buen partido en defensa son muy fuertes y contundentes, y cuando estaba allí, cuando se defendía bien se aspiraba a cada partido".

-Cómo ganarle. "Tenemos que defender bien y correr. Porque si lo hacemos somos un equipos que no nos pueden ganar, porque el Bera Bera es un equipo muy rápido y hace daño a cualquiera".

-Objetivos distintos. "Es muy diferente porque al cambiar los objetivos los nervios son diferentes y me lo tomo como un aprendizaje, porque se trata de aprende y aquí estoy aprendiendo mucho".

-Llamadas de Porriño. "Me preguntan cositas, pero yo también les he preguntado a ellas cómo están y anímicamente vienen tocadas por perder contra rivales directos. Pero no tienen ninguna presión y saldrán a tener buenas sensaciones, saldrán a morder aquí".

-Partido incómodo. "Estoy un poco nerviosa. Es un poco incómodo para mé el partido, un partido difícil, porque ellas se juegan dos puntos importantes. Si no se jugarán esos dos puntos tan importantes sería más especial".