Zubeldia, Pardo y Sangalli, única alternativa para la medular en Valladolid

Los problemas se le acumulan a Imanol Alguacil en el centro de campo. Si ayer era David Zurutuza el que se unía a las bajas de Asier Illarramendi y Mikel Merino, hoy ha sido Igor Zubeldia el que ha dado el susto en la sesión matinal a puerta cerrada en Zubieta. El centrocampista de Azkoitia se ha retirado antes de tiempo por un golpe en la cara, pero en este caso su concurso esta jornada en Valladolid no peligra. Teniendo en cuenta que también está lesionado el chaval Guevara, la única alternativa para la medular en Valladolid es la formada por Zubeldia, Sangalli y Rubén Pardo.

Zubeldia ha sufrido “una contusión en la ceja derecha durante el entrenamiento“ que le ha impedido terminar la sesión, pero no se trata de una dolencia que revista gravedad, por lo que jugará sin problemas en el partido del domingo contra el Valladolid. De esa manera, el problema que tiene Alguacil en el centro de campo no se agrava. El azkoitiarra tiene el ojo derecho hinchado, pero este viernes trabajará con el grupo y estará a disposición del oriotarra. Esta ha sido la razón por la que el club ha decidido que no compareciera en sala de prensa y que en su lugar lo hiciera el portero Gero Rulli.

Del resto del entrenamiento, hay que destacar que Willian José avanza en su recuperación y ha participado en casi toda la sesión junto al resto del grupo. La buena noticia es que Diego Llorente se ha integrado en el trabajo grupal, y ha hecho parte del entrenamiento, por lo que no llegará al partido contra el Valladolid. El mexicano Hector Moreno ya ha llegado de su estancia con la selección, pero no ha hecho nada de trabajo para evitar sobrecargas. Del filial han participado con el primer equipo el portero Zubiaurre, el defensa Aihen Muñoz y el extremo Nais Djouahra. El central Le Normand también mejora de sus molestias y ha estado con el primer equipo.

Todo esto después de conocer el parte médico de David Zurutuza, que se perderá la siguiente semana de tres partidos clave para el devenir en la temporada de la Real Sociedad, la primera de las dos semanas con tres partidos que tendrá lugar en el siguiente mes. La lesión que sufrió en el muslo derecho es una rotura de fibras de grado 2, según explicaba el club donostiarra en el parte médico emitido tras las pruebas complementarias que se le han practicado hoy. “Presenta una lesión de grado 2 a nivel proximal (unión miotendinosa) del músculo recto femoral del muslo derecho”.

El problema es que la lesión de Zurutuza no llega sola, porque su posible alternativa en Valladolid, el centrocampista del filial Ander Guevara, también se ha lesionado con la misma dolencia y para un tiempo parecido. Después de su debut brillante en Primera contra el Levante, no era de extrañar que repitiera en el once esta jornada. Pero no podrá ser, porque también sufre una rotura de fibras de grado 2, por lo que en el tiempo de baja de Zurutuza, Imanol Alguacil no podrá echar mano de él. “Presenta una lesión de grado 2 en el músculo recto femoral del muslo derecho”, dicen los galenos de la Real sin especificar tiempo de recuperación.