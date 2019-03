Pablo Pérez apuesta por no construir una nueva estación de autobuses en la capital

El candidato del Partido Popular Pablo Pérez Coronado ha desvelado su intención, de alcanzar la alcaldía, de no sacar del centro de la ciudad la actual estación de autobuses. La intención del equipo socialista de Clara Luquero, con el apoyo de la consejería de Fomento es la de mantener abierta la actual infraestructura, pero crear una nueva en los terrenos de ADIF en la vieja estación de tren. Un proyecto al que se comprometió el consejero de Fomento Juan Carlos Suárez Quiñones que lideraría la Junta mediante una concesión de gestión privada.

Nosotros, ha asegurado Pérez Coronado “mantendremos la estación en su sitio al contrario que propone la alcaldesa. Nuestra intención es mejorarla al igual que la idea que tiene la Dirección General de Infraestructuras de ampliar y mejorar la actual estación”.

Pablo Pérez ha adelantado sus intenciones durante la visita que ha realizado a Segovia el candidato a la alcaldía de Madrid José Luis Martínez-Almeida con vinculación segoviana que ha afirmado que tanto él como el candidato de Segovia afianzarán las relaciones entre ambas capitales no solo por la proximidad geográfica, sino por la proximidad cultural. Tratando de reforzar las sinergias que se tienen desde todos los puntos de vista entre Madrid y Segovia. Además ha recalcado Martínez Almeida “trataremos de reforzar el programa cultural que no se puede quedar tan solo en una foto, entre Carmena y Luquero. Por esos estableceremos un ambicioso plan de cooperación, ya que Madrid no se puede entender sin todas las provincias de sus alrededor”.

Martínez Almeida ha destacado la importancia del voto a su partido en ciudades pequeñas como Segovia. Ya que la disgregación del voto de derechas favorecería los intereses de Pedro Sánchez.