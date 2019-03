El coste de tirar una toallita al WC

La mayoría de los vecinos de Valencia ignora que en el subsuelo de su ciudad hay otra ciudad que no se ve. Kilómetros y kilómetros de túneles y tuberías que permiten dar salida a esa agua sucia que generamos en los baños y cocinas de nuestras viviendas.

Una compleja red de saneamiento en la que se han invertido millones de euros en las últimas décadas y que por suerte o por desgracia no está a la vista de la ciudadanía. Quizás por eso no se le da valor suficiente. Quizás por eso no exista conciencia del daño que provoca el simple gesto de lanzar una toallita al váter.

No sé si lo saben, pero con el dinero que va a costar vaciar de toallitas el colector norte la EMT podría comprar 36 nuevos autobuses articulados o se podría multiplicar por 8 el refuerzo de limpieza de las calles en fallas.