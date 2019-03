El PP anuncia que no hará campaña durante la Semana Santa

El Partido Popular de Zamora anuncia que no realizará actos de campaña en Semana Santa y que ha pedido a la Junta Electoral que no le asigne cartelería electoral en calles que son itinerarios procesionales. Los Populares, que ayer reunieron a su comité de campaña dicen así no querer interferir en la celebración más importante del año para la ciudad.

Los populares concentrarán, pues, sus esfuerzos en la última semana de campaña, aunque no desdeñarán cualquier oportunidad para seguir llamando al voto útil y para deshacer cábalas falsas que, dice el presidente provincial José María Barrios, circulan con profusión por las redes sociales, como la de repartir los votos al senado entre las 3 fuerzas de derecha.

El PP anuncia que en breve dará a conocer a sus candidatos en las principales localidades de la provincia y la lista completa de la capital. Los populares aprovecharon la comparecencia de ayer tras el comité de campaña para criticar la visita el miércoles de Pedro Sánchez de quien, aseguró la candidata al congreso Isabel Blanco, sólo vino a “contar cuentos”.