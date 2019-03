Miguel Linares: "El partido del lunes vamos a sacarlo con nuestra gente"

Miguel Linares llegó el pasado mercado invernal, lleva una buena temporada con siete goles (2 con el Real Zaragoza y 5 con el Reus) y se ha convertido en la referencia de Víctor Fernández en ataque.

RESACA DERROTA-"Las derrotas siempre sientan mal, nadie está preparado para perder. Todos vamos con la máxima ilusión a todos los partidos, pero por suerte el lunes tenemos otra oportunidad y hay que sacar el partido si o si. No sirve de nada echarse piedras a la mochila dándole vueltas al partido de Mallorca, el del lunes es muy importante y vamos a sacarlo con nuestra gente. Hay que ser positivo".

FINAL-"Para los dos es un partido muy importante. El Nástic está en una situación delicada, pero desde luego nos lo van a poner fácil. Hace poco le ganaron al Albacete y al Oviedo le costó mucho adelantarse; están haciendo mejor juego que resultados por lo que no nos podemos confiar. Va a ser muy complicado porque ellos también se juegan la vida. En casa tenemos que ser muy fuertes con tres partidos en La Romareda en el próximo mes y hay que empezar ganando el del Nástic".

UNIÓN-"Sería una equivocación, tal y como estamos, enfrentarnos. Todos tenemos que poner de nuestra parte, la afición está de diez y no podemos pedirle nada, si no darle lo que quieren y que estén orgullosos. Es un moento complicado, los necesitamos más que nunca y no tengo ningunda duda de que van a estar ahí".

NÚMEROS-"Creo que la permanencia podría estar en un poco menos de los 50 puntos, pero no te puedes relajar. Ahora afrontamos un partido muy importante y si sacamos los tres próximos de casa sería un paso de gigante".

En marcha

El Real Zaragoza se ha puesto en marcha para comenzar a preparar el partido contra el Nástic sin más percances de los ya previstos por la plaga de bajas en la línea defensiva. Se ha confirmado que Chechu Dorado sufre una rotura de fibras en el sóleo de la pierna derecha por lo que estará alrededor de un mes apartado de los terrenos de juego.