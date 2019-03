Fran: "Este partido es como una final"

Es el partido de la permanencia matemática. Así cataloga Fran Fernández la visita del Rayo Majadahonda al Mediterráneo, y es que en caso de victoria rojiblanca, la continuidad en la categoría estaría asegurada, con diez duelos aún por delante para mirar a otros objetivos. Se verán las caras dos equipos muy parecidos en su forma de entender el fútbol, es decir, con valentía. El míster recuerda lo ocurrido en el Wanda Metropolitano, ya que la derrota 2-0 vino acompañada por una de las versiones más cuestionables del Almería en el presente campeonato. Sin sed de venganza, Fran espera que no se cometan los mismos fallos: “No cumplimos la expectativas en aquel partido, pero creo que es una jornada más, ya está. Es importante saber qué ocurrió en el Wanda para no caer en los mismos errores y no los volveremos a cometer”.

El rival

Pone en alerta el técnico rojiblanco tanto a los futbolistas como a los aficionados. El Rayo Majadahonda atraviesa el mejor momento desde que comenzó el campeonato y se presenta en el Mediterráneo con la idea de sumar 39 puntos y atar, como el Almería, su continuidad en la categoría. Pide Fran que sus hombres no pierdan la línea que vienen mostrando como local: “El Rayo Majadahonda va a ser un rival difícil y no esperamos bajar el nivel. Hay que demostrar en el campo, con hechos, lo que venimos haciendo, porque las palabras se las lleva el viento”.

El Almería ha pasado por un tramo de competición muy exigente, con Real Zaragoza, Sporting, Granada y Deportivo como adversarios. No va a permitir el míster un exceso de relajación este sábado, y es que mirar la clasificación del Rayo puede llevar al exceso de confianza: “Se pueden dar por hecho situaciones erróneas. Ahí entra también mi trabajo, el conseguir que el vestuario se mantenga en el mismo nivel de crecimiento, y si lo conseguimos, estoy muy tranquilo”.

Cabeza fría

No sale del discurso de permanencia Fran Fernández. Meter presión extra a los jugadores no suele dar buen resultado, y es que la plantilla puede romper la trayectoria del club en los últimos años de forma brillante. De salvar la LFP en el último suspiro a disfrutar de una temporada tranquila y siempre con la intención de dar un paso al frente para colocarse entre los mejores. “Estamos a un paso de asegurar la permanencia y ese tiene que ser el objetivo. El año pasado nos llevó 42 jornadas y eso nos daría una tranquilidad enorme para nuevos proyectos y soñar”. Ha hecho cuentas por abajo y es muy probable que no hagan falta 50 puntos para la salvación matemática: “Hay tantos enfrentamientos que no sé lo que puede pasar. Creo que la salvación estará en los 48 y queremos agarrarla pronto”.

A disfrutar

Se espera otra gran entrada en el Mediterráneo. La afición se lo pasa bien con el equipo y va a apretar para que la llama del Play Off siga viva. Fran Fernández ha pedido que sepan leer cada minuto del choque frente al Rayo Majadahonda, y es que el público también dispone de un papel importante en la recta final del campeonato: “La afición va a apoyarnos y espero que sepan tratar el partido. Habrá momentos en los que el Rayo tendrá el control y lo pasaremos mal, y es ahí donde necesitamos a todo el mundo enchufado”. Hay una situación que quiere aparcar, y es su posible renovación. Hay propuesta del club, pero el técnico solo se centra en lo estrictamente deportivo: “Lo que importa es el equipo. No hay nada hasta que no se consiga el objetivo. Hay que cerrar ese tema”.