Este martes se aprobó por unanimidad de todos los grupos en el parlamento de Canarias la nueva ley de Servicios Sociales de las islas. Ha sido tarde, se llevaba prácticamente toda la legislatura, pero lo mejor que por fin ha salido y es una buena ley, según los especialistas.

Esta avanza en la línea de promover una mejor renta de inserción, sin límite de tiempo para que las familias que sigan con dificultades y con hijos a cargo puedan seguir cobrando. Conlleva la puesta en marcha de una renta de inclusión. Mejora la relación entre la administración y el usuario de los servicios. Avanza en la línea de adelantar los pagos a las entidades colaboradoras, Ongs y Asociaciones con las instituciones, fundamentalmente con el gobierno de Canarias y eso también va a mejorar y garantizar el trabajo de las mismas y la seguridad en el empleo de las personas que trabajan en el tercer sector que es este.

Estas y otras mejoras trae esta ley, que declara el derecho subjetivo a los Servicios Sociales. Así que todo esto está muy bien. Pero la ley no es la única solución. Ahora toca hacer por parte del nuevo gobierno que salga de las elecciones de Mayo, lo más importante y operativo, el catalogo de servicios a recibir por los canarios, quién y cómo se darán. Eso es fundamental.

Pero para rematar, para que todos eso funciones hace falta dinero y compromiso de los gobernantes. Se han comprometido a subir en 12 años a 1000 millones de euros el presupuesto de este área del gobierno, aportando 56 millones más al año. Ahora solo hace falta que lo cumplan.

Sin dinero no servirá de mucho la ley. Se han comprometido todos. No tendría por qué no cumplirse salvo por un problema económico de la Comunidad Autónoma. Así que buen trabajo pero tardío. Pero esto señores diputados ha sido solo el principio. Aquí estaremos para recordarlo.