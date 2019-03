29 de marzo y nada se sabe del Brexit

Después de más de dos años de incertidumbre y especulaciones en el Campo de Gibraltar, el fatídico 29 de marzo, el día en el que se iba a hacer efectiva la salida de Reino Unido de la Unión Europea, ha llegado sin que nada se sepa sobre la desconexión británica. El Brexit no sólo no es una realidad sino que parece más estancado que nunca, ante la falta de apoyos que Theresa May se ha encontrado en el parlamento británico, en cuanto al texto acordado con Bruselas para una "salida pactada".

Un tiempo en el que este proceso ha generado un freno en posibles inversiones en nuestra comarca, la marcha de algunas sociedades instaladas en el Peñón que se ha cobrado también despidos y una bajada de la libra que ha golpeado a la economía de trabajadores españoles en Gibraltar o al comercio de este lado de la Verja. Así lo asegura Lorenzo Pérez-Periáñez, portavoz del Grupo Transfronterizo, quien ha lamentado la ausencia de medidas concretas, por parte del Gobierno, especialmente en La Línea de la Concepción.

En contraste con este mensaje del portavoz del Grupo Transfronterizo, el consejero de Economía de la Junta de Andalucía, Rogelio Velasco, ha enviado un mensaje de tranquilidad a esta zona al entender, por un lado, que no habrá un "Brexit duro" y porque, insiste en que, el gobierno andaluz prepara medidas de contingencia. Velasco dice tener la sensación que, sobre la práctica, no va a suceder "nada" y que los trabajadores españoles en Gibraltar ni perderán sus puestos de trabajo y sufrirán las temidas colas en la Verja.

Eso sí, el responsable del gobierno andaluz ha reconocido que una salida abrupta del Reino Unido de la UE causaría a corto plazo unas pérdidas a la economía de nuestra Comunidad de entre 500 y 1.100 millones de euros anuales.