'Brexit, 29 de marzo, el día en que pudimos caer al abismo'

Hoy es 29 de marzo. Un día clave marcado en rojo en todos los calendarios oficiales de la Unión Europea.

Dos años atrás, el 29 de marzo de 2017, la primera Ministra británica Theresa May anunciaba por carta la voluntad unilateral del Reino Unido de abandonar la UE.

En términos jurídicos, esa carta activaba el mecanismo de salida de la unión, previsto y regulado en el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea. No solo no se había utilizado previamente nunca esta disposición, sino que cuando se redactó en la última gran reforma de los tratados originarios, el Tratado de Lisboa, en 2007, se pensó que no se utilizaría nunca.

El artículo 50 prevé un plazo de dos años desde la comunicación unilateral de salida para poder concluir un tratado de salida. Si no se alcanzara el acuerdo, el Estado que tuvo la iniciativa de salida se considerará fuera de la unión tras el trascurso del plazo citado de dos años.

Pues bien, el plazo termina hoy. El acuerdo duramente negociado y concluido en este período no ha sido aprobado por el Parlamento británico como es bien conocido. El camino pues, nos conduce a una posible salida sin acuerdo. En mi opinión, el peor de los escenarios posibles.

Finalmente se ha alcanzado un acuerdo para prorrogar la decisión final que debe ser tomada en dos semanas, esto es, el 12 de abril. Hoy 29 de marzo no hemos caído al abismo, pero éste sigue delante de nosotros.

Hay muchas opciones posibles delante de nosotros, pero sin duda, la incertidumbre prevalece e impregna todas las negociaciones y debates.

Ciertamente hay mucho en juego. No solo en Reino Unido, en Gibraltar, sino en toda Europa, en cada Estado miembro, y, por supuesto, en España. Y lo que está en juego no son solo términos económicos y comerciales. Es mucho más importante, se trata de los valores y principios que subyacen detrás del proceso de construcción europea. Estos valores, la defensa del Estado de derecho, el respeto de los derechos humanos, la libertad, democracia, igualdad, están hoy en cuestión. Tanto en el Reino Unido como en todos los países europeos.

Hace algún tiempo se dieron por conquistados definitivamente en nuestro continente. Hoy están en peligro y las democracias europeas tienen que defender estos valores todos los días y no darlos por ganados. Esta es la gran lección del Brexit.